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Новости Война
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Почти вдвое меньше КАБов сбросили россияне на Сумщину за прошедшие сутки, - ОТГ "Северск"

Росіяни скинули на Сумщину вдвічі менше КАБів

Благодаря ударам по аэродромам РФ оккупанты за прошедшие сутки сбросили на Сумщину вдвое меньше КАБов.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За минувшие сутки на Черниговщине враг обстрелял 7 населенных пунктов, на Сумщине - 32. Однако на Сумщине враг за минувшие сутки применил почти вдвое меньше КАБов. То есть сказывается, что мы прореживаем авиацию их, осуществляем удары по их аэродромам, и то, что несколько отодвинули врага от границы", - рассказал он.

По словам Мысника, ситуация на Черниговщине кардинально не изменилась.

Россияне сохраняют свое присутствие на границах и "периодически по возможности пытаются применять ДРГ". Также российские войска применяют весь имеющийся арсенал вооружения для атак на приграничье.

Также читайте: Войска РФ совершили 71 обстрел Сумщины в течение дня - под огнем оказалось 14 громад

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обстрел (26961) Сумская область (3017) КАБ (351)


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Наші безпілотники щоночі мають кошмарити їхні аеродроми !!!
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15.08.2024 10:46 Ответить
От і РЕЗУЛЬТАТ! А то тут дехто вчора "зраду" вишукував - чому били не по літаках а по складах *********** та ПММ
А воно "он де собака порилася" - немачим заправлять літаки і нема що на них підвішувать! І льотчики можуть лише сидіть на землі та деренчать губами - зображаючи роботу двигуна і політ!
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15.08.2024 11:03 Ответить
тому оголошено додаткову евакуацію людей з Сумщини. Потужно, незламно.

Математика по зеленськи
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15.08.2024 11:16 Ответить
 
 