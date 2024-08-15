Почти вдвое меньше КАБов сбросили россияне на Сумщину за прошедшие сутки, - ОТГ "Северск"
Благодаря ударам по аэродромам РФ оккупанты за прошедшие сутки сбросили на Сумщину вдвое меньше КАБов.
Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За минувшие сутки на Черниговщине враг обстрелял 7 населенных пунктов, на Сумщине - 32. Однако на Сумщине враг за минувшие сутки применил почти вдвое меньше КАБов. То есть сказывается, что мы прореживаем авиацию их, осуществляем удары по их аэродромам, и то, что несколько отодвинули врага от границы", - рассказал он.
По словам Мысника, ситуация на Черниговщине кардинально не изменилась.
Россияне сохраняют свое присутствие на границах и "периодически по возможности пытаются применять ДРГ". Также российские войска применяют весь имеющийся арсенал вооружения для атак на приграничье.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А воно "он де собака порилася" - немачим заправлять літаки і нема що на них підвішувать! І льотчики можуть лише сидіть на землі та деренчать губами - зображаючи роботу двигуна і політ!
Математика по зеленськи