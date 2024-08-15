Внаслідок ударів КАБами по Сумщині загинула людина, ще троє поранені
15 серпня росіяни здійснили 56 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 147 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Глухівська громада: здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (9 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи), ракетний удар (1 вибух), артобстріли (32 вибухи), обстріли з мінометів (7 вибухів), з танку (5 вибухів). У результаті авіаударів КАБ загинула 1 цивільна особа, отримали поранення 3 цивільні особи.
- Хотінська громада: ворог завдав авіаударів КАБ (5 вибухів), ракетного удару (1 вибух).
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів) та мінометів (32 вибухи), а також завдали ударів FPV дронами (8 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи), артобстріл (8 вибухів), обстріл з мінометів (3 вибухи).
- Есманьська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади та завдав ударів FPV дронами (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: були удари FPV дронами (7 вибухів).
- Новослобідська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (5 вибухів).
- Путивльська громада: росіяни вдарили з мінометів (2 вибухи).
- Свеська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).
- Юнаківська громада: відбувся ракетний удар (1 вибух).
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За словами мера Конотопа, у сумчан з'явилося відчуття безпеки, якого довго не було. Адже особливо тривожно містянам у період, коли подейкували про ймовірний наступ російської армії на Сумську область.
"Звичайно, щоночі стали літати "Шахеди" над Сумщиною. Є певний дискомфорт від цих БпЛА. Але сьогодні, до речі, на Сумщині збили 4 "Шахеди" - наші Сили оборони вдало працюють, вдосконалюють свою майстерність", - зауважив Семеніхін.
Для мешканців Сумської області уже є звичною робота протиповітряної оборони. Її чути навіть за багато кілометрів до безпосереднього місця збиття, наприклад, дронів.