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Внаслідок ударів КАБами по Сумщині загинула людина, ще троє поранені

Наслідки російських обстрілів Сумщини 15 серпня

15 серпня росіяни здійснили 56 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 147 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Глухівська громада: здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (9 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи), ракетний удар (1 вибух), артобстріли (32 вибухи), обстріли з мінометів (7 вибухів), з танку (5 вибухів). У результаті авіаударів КАБ загинула 1 цивільна особа, отримали поранення 3 цивільні особи.
  • Хотінська громада: ворог завдав авіаударів КАБ (5 вибухів), ракетного удару (1 вибух).
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів) та мінометів (32 вибухи), а також завдали ударів FPV дронами (8 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено удари FPV дронами (2 вибухи), артобстріл (8 вибухів), обстріл з мінометів (3 вибухи).

Читайте: Росіяни здійснили артобстріл Верхньокам’янського на Донеччині: 2 загиблих

  • Есманьська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади та завдав ударів FPV дронами (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: були удари FPV дронами (7 вибухів).
  • Новослобідська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (5 вибухів).
  • Путивльська громада: росіяни вдарили з мінометів (2 вибухи).
  • Свеська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).
  • Юнаківська громада: відбувся ракетний удар (1 вибух).

Також читайте: Дві людини загинули й п’ять постраждали внаслідок авіаудару РФ по підприємству на Харківщині. ФОТОрепортаж (оновлено)

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обстріл (28296) Сумська область (3567) жертви (1785)


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Зараз збільшилась кількість КАБів по самому прикордонню. Трохи ближче до Сум, Путивля окупанти теж. Але з огляду на те, що наші ЗСУ створюють таку собі демілітаризовану, буферну зону у Курській області, у повітрі відчувається подих оптимізму серед цивільного населення. З'явився душевний спокій, гарантія безпеки, що завтра знову не доведеться з "Коктейлями Молотова" виходити і палити російські танки, - наголосив Артем Семеніхін.

За словами мера Конотопа, у сумчан з'явилося відчуття безпеки, якого довго не було. Адже особливо тривожно містянам у період, коли подейкували про ймовірний наступ російської армії на Сумську область.

"Звичайно, щоночі стали літати "Шахеди" над Сумщиною. Є певний дискомфорт від цих БпЛА. Але сьогодні, до речі, на Сумщині збили 4 "Шахеди" - наші Сили оборони вдало працюють, вдосконалюють свою майстерність", - зауважив Семеніхін.

Для мешканців Сумської області уже є звичною робота протиповітряної оборони. Її чути навіть за багато кілометрів до безпосереднього місця збиття, наприклад, дронів.
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15.08.2024 22:44 Відповісти
Набрехав, як завжди. Ніякого оптимізму і близько немає. Всі на нервах. Тривоги по півдня. Щодня прильоти. Всі розуміють, що якщо доведеться ЗСУ відступати з Курської області, то Суми чекає доля Вовчанська.
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16.08.2024 09:10 Відповісти
F-16 ваш час настав, чого сидимо?!
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16.08.2024 04:29 Відповісти
 
 