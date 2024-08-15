Росіяни здійснили артобстріл Верхньокам’янського на Донеччині: 2 загиблих
15 серпня окупанти завдали артилерійського удару по Верхньокам'янському Званівської громади на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ввечері рашисти обстріляли село з артилерії — вбили 39-річного чоловіка і 60-річну жінку.
Раніше повідомлялось, що 15 серпня російські обстріли забрали життя 1 людини в Донецькій області, ще 3 - зазнали поранень.
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