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Росіяни здійснили артобстріл Верхньокам’янського на Донеччині: 2 загиблих

Обстріл Верхньокам'янського 15 серпня

15 серпня окупанти завдали артилерійського удару по Верхньокам'янському Званівської громади на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ввечері рашисти обстріляли село з артилерії — вбили 39-річного чоловіка і 60-річну жінку.

Раніше повідомлялось, що 15 серпня російські обстріли забрали життя 1 людини в Донецькій області, ще 3 - зазнали поранень.

Читайте: Внаслідок артобстрілу Степногірська 4 людей поранені

Автор: 

обстріл (28296) жертви (1785) Донецька область (8368) артилерія (784)


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