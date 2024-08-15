Россияне совершили артобстрел Верхнекаменского на Донетчине: 2 погибших
15 августа оккупанты нанесли артиллерийский удар по Верхнекаменскому Звановской громады в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Вечером рашисты обстреляли село из артиллерии - убили 39-летнего мужчину и 60-летнюю женщину.
Ранее сообщалось, что 15 августа российские обстрелы унесли жизни 1 человека в Донецкой области, еще 3 - получили ранения.
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