1 человек погиб и 3 ранены в результате российских обстрелов Донетчины
15 августа российские обстрелы унесли жизни 1 человека в Донецкой области, еще 3 - получили ранения.
Об этом проинформировал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
В Николаевке Константиновской громады россияне убили 37-летнего мужчину, попав из ствольной артиллерии в его дом.
Кроме того, 3 человека пострадали в результате обстрела заправки в Покровском районе. Все раненые доставлены в больницу.
"Россияне не прекращают бить по гражданским - и не прекратят! Берегите себя! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал начальник ОВА.
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Экипаж катапультировался, их жизни угрозы нет. Самолёт упал в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений.
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