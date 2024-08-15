1 человек погиб и 3 ранены в результате российских обстрелов Донетчины

15 августа российские обстрелы унесли жизни 1 человека в Донецкой области, еще 3 - получили ранения.

Об этом проинформировал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

В Николаевке Константиновской громады россияне убили 37-летнего мужчину, попав из ствольной артиллерии в его дом.

Кроме того, 3 человека пострадали в результате обстрела заправки в Покровском районе. Все раненые доставлены в больницу.

"Россияне не прекращают бить по гражданским - и не прекратят! Берегите себя! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал начальник ОВА.

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