РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4745 посетителей онлайн
Новости
483 3

1 человек погиб и 3 ранены в результате российских обстрелов Донетчины

Наслідки російських обстрілів Донеччини (фото ілюстративне)

15 августа российские обстрелы унесли жизни 1 человека в Донецкой области, еще 3 - получили ранения.

Об этом проинформировал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

В Николаевке Константиновской громады россияне убили 37-летнего мужчину, попав из ствольной артиллерии в его дом.

Кроме того, 3 человека пострадали в результате обстрела заправки в Покровском районе. Все раненые доставлены в больницу.

"Россияне не прекращают бить по гражданским - и не прекратят! Берегите себя! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал начальник ОВА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: 2 человека убили оккупанты. Под огнем – 4 района области. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26961) жертвы (2064) Донецкая область (9545)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Них*я взрыв был!"

Пhttps://t.me/ENews112/18543 ерші секунди после трощі бомбардивальника Ту-22М3 в Иркутскій области.
показать весь комментарий
15.08.2024 18:18 Ответить
Дідько - пілоти вижили!

"https://t.me/shot_shot/70220 Минобороны РФ: Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полёта

Экипаж катапультировался, их жизни угрозы нет. Самолёт упал в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность."
показать весь комментарий
15.08.2024 18:21 Ответить
https://t.me/astrapress/62017 Гарно падає!
показать весь комментарий
15.08.2024 18:26 Ответить
 
 