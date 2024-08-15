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1 людина загинула і 3 поранені внаслідок російських обстрілів Донеччини

Наслідки російських обстрілів Донеччини (фото ілюстративне)

15 серпня російські обстріли забрали життя 1 людини в Донецькій області, ще 3 - зазнали поранень.

Про це поінформував очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

У Миколаївці Костянтинівської громади росіяни вбили 37-річного чоловіка, поціливши зі ствольної артилерії в його будинок.

Крім того, 3 людини постраждали внаслідок обстрілу заправки у Покровському районі. Усі поранені доставлені до лікарні.

"Росіяни не припиняють бити по цивільним — і не припинять! Бережіть себе! Евакуюйтесь своєчасно!" - закликав начальник ОВА.

Читайте: Ворог швидко наближається до околиць Покровська. Триває евакуація населення, - МВА

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обстріл (28296) жертви (1785) Донецька область (8368)


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"Них*я взрыв был!"

Пhttps://t.me/ENews112/18543 ерші секунди после трощі бомбардивальника Ту-22М3 в Иркутскій области.
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15.08.2024 18:18 Відповісти
Дідько - пілоти вижили!

"https://t.me/shot_shot/70220 Минобороны РФ: Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полёта

Экипаж катапультировался, их жизни угрозы нет. Самолёт упал в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность."
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15.08.2024 18:21 Відповісти
https://t.me/astrapress/62017 Гарно падає!
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15.08.2024 18:26 Відповісти
 
 