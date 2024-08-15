1 людина загинула і 3 поранені внаслідок російських обстрілів Донеччини

15 серпня російські обстріли забрали життя 1 людини в Донецькій області, ще 3 - зазнали поранень.

Про це поінформував очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

У Миколаївці Костянтинівської громади росіяни вбили 37-річного чоловіка, поціливши зі ствольної артилерії в його будинок.

Крім того, 3 людини постраждали внаслідок обстрілу заправки у Покровському районі. Усі поранені доставлені до лікарні.

"Росіяни не припиняють бити по цивільним — і не припинять! Бережіть себе! Евакуюйтесь своєчасно!" - закликав начальник ОВА.

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