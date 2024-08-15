Сутки на Донетчине: 2 человека убили оккупанты. Под огнем – 4 района области. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска в течение суток обстреляли четыре района Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Богоявленке Угледарской громады повреждены 2 дома.

Покровский район

В Максимильяновке Марьинской громады погиб человек. Курахово дважды попало под обстрелы. Под огнем - окраины Мирноградской и Добропольской громад. Под постоянными обстрелами Гродовка и окраины громады.

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Краматорский район

В Лиманской громаде разрушены 4 дома в Торском, повреждены 2 дома в Брусовке; в Заречном 1 дом разрушен и 1 поврежден. В Константиновской громаде повреждены 17 домов в Николаевке, трактор и автомобиль в Веролюбовке. В Заре Ильиновской громады 1 человек погиб, повреждены 3 объекта.

Бахмутский район

В Торецке повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание. В Северске поврежден дом.

Россияне в течение суток 10 раз обстреляли Донецкую область. С линии фронта эвакуированы 2417 человек, в том числе 217 детей.

14 августа оккупанты убили 2 жителей Донетчины: в Заре и Максимильяновке.

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