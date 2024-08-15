Доба на Донеччині: 2 осіб вбили окупанти. Під вогнем - 4 райони області. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська протягом доби обстріляли чотири райони Донеччини, внаслідок чого загинули 2 особи.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район
У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 2 будинки.
Покровський район
У Максимільянівці Мар'їнської громади загинула людина. Курахове двічі потрапило під обстріли. Під вогнем — околиці Мирноградської і Добропільської громад. Під постійними обстрілами Гродівка та околиці громади.
Краматорський район
У Лиманській громаді зруйновано 4 будинки в Торському, пошкоджено 2 будинки у Брусівці; у Зарічному 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. У Костянтинівській громаді пошкоджено 17 будинків у Миколаївці, трактор і автівку в Віролюбівці. У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула, пошкоджено 3 об'єкти.
Бахмутський район
У Торецьку пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.
Росіяни протягом доби 10 разів обстріляли Донеччину. З лінії фронту евакуйовано 2417 осіб, зокрема 217 дітей.
14 серпня окупанти вбили 2 жителів Донеччини: у Зорі і Максимільянівці.
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