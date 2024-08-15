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Шпигував за реактивною артилерією ЗСУ під Покровськом: Затримано російського інформатора, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала ворожого інформатора, який передавав окупантам локації Сил оборони на Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У зоні особливої уваги ворога були пункти базування реактивних систем HIMARS на Покровському напрямку.

Також фігурант намагався визначити там координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху важкого озброєння ЗСУ.

Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових наступальних операцій та ракетних ударів на цьому напрямку фронту.

СБУ затримала інформатора РФ під Покровськом на Донеччині

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Для збирання розвідувальної інформації зловмисник об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі. Також чоловік "втемну" випитував потрібні йому відомості у своїх пасажирів під час поїздок.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії фігуранта і затримала його.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником є мешканець Мирнограду, який був активним користувачем російського Телеграм-боту, що збирає інформацію про дислокацію ЗСУ на східному фронті.

СБУ затримала інформатора РФ під Покровськом на Донеччині
СБУ затримала інформатора РФ під Покровськом на Донеччині

Саме на цей інтернет-ресурс чоловік направляв розвіддані у вигляді координат об’єктів Сил оборони з детальним описом.

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Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон та сім-карти із доказами передачі агресору закритих відомостей.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

СБУ затримала інформатора РФ під Покровськом на Донеччині

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Автор: 

СБУ (12812) шпигунство (991) Донецька область (8453)


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15.08.2024 10:16 Відповісти
ета тупоє даже расєйскій букварь скуріла...
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15.08.2024 10:17 Відповісти
Этого б ушлепка только за "граматназдь бы расстрелять
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15.08.2024 10:25 Відповісти
Буде до тих пір, поки не внесуть жорсткий закон! А так нормально лишнєхромосомні себе почувають, ще й на ставці в ФСБ, як і попи моспархату!
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15.08.2024 10:30 Відповісти
Поки у ВР будуть сидіти проросійські виродки закон про смертну кару не буде прийнятий бо тоді треба буде своїх рідних і знайомих нищити
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15.08.2024 11:46 Відповісти
А от навіщо потилцю забл..юрили?
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15.08.2024 12:42 Відповісти
Тут своїх доморощених виродків-колаборантів вистачає, а Верещучка ще хоче росіяк із курскої області завести
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15.08.2024 21:20 Відповісти
 
 