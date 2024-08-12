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Шпигувала за оборонними лініями ЗСУ на Покровському напрямку: Затримано інформаторку РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одну інформаторку воєнної розвідки РФ. Зловмисниця передавала агресору локації оборонних ліній підрозділів ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів та бойових позицій артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Розвідувальні відомості потрібні були рашистам для підготовки бойових операцій з метою прориву оборони українських військ на найгарячішому напрямку фронту.

СБУ затримала шпигунку РФ на Донеччині

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"Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба дистанційно залучила свою інформаторку – жительку міста Новогродівка. Для виконання ворожого завдання жінка обходила територію прифронтової громади, де фіксувала місця базування українських захисників", - розповіли в СБУ.

Також фігурантка "втемну" випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов з мешканцями прилеглих селищ.

СБУ затримала шпигунку РФ на Донеччині
СБУ затримала шпигунку РФ на Донеччині

Одержані відомості вона месенджером направляла російській розвідці через "зв’язкового" – бойовика окупаційного угруповання РФ, який воює на східному фронті.

Контррозвідка Служби безпеки своєчасно викрила ворожу інформаторку, задокументувала її злочинні дії і затримала у власному помешканні.

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Одночасно проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

За даними слідства, окупанти залучили фігурантку до співпраці у червні цього року через Телеграм-канал, куди вона з власної ініціативи "зливала" пункти дислокації Сил оборони.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

СБУ затримала шпигунку РФ на Донеччині
СБУ затримала шпигунку РФ на Донеччині

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: 

СБУ (12812) шпигунство (991) Донецька область (8453)


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Топ коментарі
+15
вбийте падлюку !!!
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12.08.2024 13:22
+11
допитати і на гіляку запроданку !!!
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12.08.2024 13:29
+9
8 років ??????? ви смієтесь ???
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12.08.2024 14:10
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вбийте падлюку !!!
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12.08.2024 13:22 Відповісти
Краще - на прискорені курси з розмінування
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14.08.2024 05:16 Відповісти
допитати і на гіляку запроданку !!!
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12.08.2024 13:29 Відповісти
8 років ??????? ви смієтесь ???
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12.08.2024 14:10 Відповісти
На гiлляку в глухому лiсi - на 8 рокiв.
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13.08.2024 14:06 Відповісти
Завжди пишу, що цій курві треба йорша в щєль засунути, а руки зав'язати за спиною і пустити на мінне поле, щоб погуляла
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12.08.2024 13:37 Відповісти
Чому досі жива?ЇЇ обмінювати не будуть?
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12.08.2024 13:44 Відповісти
який месседжер ?
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12.08.2024 13:51 Відповісти
Запроданка звичайна, ждуніха. Якщо не подобається Україна - гебай на парашу, в концтабір, сучериле створіння
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12.08.2024 13:53 Відповісти
Навіть через піксель видно, що морда ліца как с журнала "Работніца"
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12.08.2024 14:22 Відповісти
Конфисковать всё её имущество в пользу ВСУ, а её - куда надо..
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12.08.2024 14:28 Відповісти
 
 