Шпионила за оборонными линиями ВСУ на Покровском направлении: Задержана информатор РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора военной разведки РФ. Злоумышленница передавала агрессору локации оборонительных линий подразделений ВСУ на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов и боевых позиций артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Разведывательные сведения нужны были рашистам для подготовки боевых операций с целью прорыва обороны украинских войск на самом горячем направлении фронта.

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"Чтобы получить разведданные, российская спецслужба дистанционно привлекла свою информаторшу - жительницу города Новогродовка. Для выполнения вражеского задания женщина обходила территорию прифронтовой громады, где фиксировала места базирования украинских защитников", - рассказали в СБУ.

Также фигурантка "втемную" выспрашивала нужную ей информацию во время бытовых разговоров с жителями близлежащих поселков.





Полученные сведения она мессенджером направляла российской разведке через "связного" - боевика оккупационной группировки РФ, который воюет на восточном фронте.

Контрразведка Службы безопасности своевременно разоблачила вражеского информатора, задокументировала ее преступные действия и задержала в собственном доме.

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Одновременно проведены комплексные меры для обеспечения безопасности позиций ВСУ.

По данным следствия, оккупанты привлекли фигурантку к сотрудничеству в июне этого года через Телеграмм-канал, куда она по собственной инициативе "сливала" пункты дислокации Сил обороны.

Во время обысков в доме задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.





Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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