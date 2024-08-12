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Шпионила за оборонными линиями ВСУ на Покровском направлении: Задержана информатор РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора военной разведки РФ. Злоумышленница передавала агрессору локации оборонительных линий подразделений ВСУ на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов и боевых позиций артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

Разведывательные сведения нужны были рашистам для подготовки боевых операций с целью прорыва обороны украинских войск на самом горячем направлении фронта.

СБУ затримала шпигунку РФ на Донеччині

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан информатор ФСБ, наводивший российские "Ланцеты" на Николаев, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Чтобы получить разведданные, российская спецслужба дистанционно привлекла свою информаторшу - жительницу города Новогродовка. Для выполнения вражеского задания женщина обходила территорию прифронтовой громады, где фиксировала места базирования украинских защитников", - рассказали в СБУ.

Также фигурантка "втемную" выспрашивала нужную ей информацию во время бытовых разговоров с жителями близлежащих поселков.

СБУ затримала шпигунку РФ на Донеччині
СБУ затримала шпигунку РФ на Донеччині

Полученные сведения она мессенджером направляла российской разведке через "связного" - боевика оккупационной группировки РФ, который воюет на восточном фронте.

Контрразведка Службы безопасности своевременно разоблачила вражеского информатора, задокументировала ее преступные действия и задержала в собственном доме.

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Одновременно проведены комплексные меры для обеспечения безопасности позиций ВСУ.

По данным следствия, оккупанты привлекли фигурантку к сотрудничеству в июне этого года через Телеграмм-канал, куда она по собственной инициативе "сливала" пункты дислокации Сил обороны.

Во время обысков в доме задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

СБУ затримала шпигунку РФ на Донеччині
СБУ затримала шпигунку РФ на Донеччині

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Также смотрите: Охотился за секретной документацией Украины: СБУ задержала в Харькове российского шпиона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19893) шпионаж (1386) Донецкая область (9642)


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Топ комментарии
+15
вбийте падлюку !!!
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12.08.2024 13:22
+11
допитати і на гіляку запроданку !!!
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12.08.2024 13:29
+9
8 років ??????? ви смієтесь ???
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12.08.2024 14:10
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вбийте падлюку !!!
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12.08.2024 13:22 Ответить
Краще - на прискорені курси з розмінування
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14.08.2024 05:16 Ответить
допитати і на гіляку запроданку !!!
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12.08.2024 13:29 Ответить
8 років ??????? ви смієтесь ???
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12.08.2024 14:10 Ответить
На гiлляку в глухому лiсi - на 8 рокiв.
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13.08.2024 14:06 Ответить
Завжди пишу, що цій курві треба йорша в щєль засунути, а руки зав'язати за спиною і пустити на мінне поле, щоб погуляла
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12.08.2024 13:37 Ответить
Чому досі жива?ЇЇ обмінювати не будуть?
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12.08.2024 13:44 Ответить
який месседжер ?
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12.08.2024 13:51 Ответить
Запроданка звичайна, ждуніха. Якщо не подобається Україна - гебай на парашу, в концтабір, сучериле створіння
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12.08.2024 13:53 Ответить
Навіть через піксель видно, що морда ліца как с журнала "Работніца"
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12.08.2024 14:22 Ответить
Конфисковать всё её имущество в пользу ВСУ, а её - куда надо..
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12.08.2024 14:28 Ответить
 
 