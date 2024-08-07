Задержан информатор ФСБ, наводивший российские "Ланцеты" на Николаев, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ, корректировавшего воздушные удары страны-агрессора по Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какую информацию предатель передавал врагу?

Как отмечается, по его координатам оккупанты готовили новую комбинированную атаку на областной центр с использованием дронов-камикадзе типа "Ланцет" и крылатых ракет.

Основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники Сил обороны.

Также российская спецслужба планировала получить от фигуранта локации ПВО, в частности мобильных огневых групп, которые обороняют портовый город.

Для выполнения вражеского задания оккупанты дистанционно привлекли своего местного информатора.

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Кем оказался предатель?

По данным СБУ, информатором оказался 53-летний строитель, находившийся на связи с блогером-агентом фсб Сергеем Лебедевым (псевдоним "Лохматый"), который скрывается в Донецке.









Именно через него корректировщик получал указания российской спецслужбы разведывать пункты базирования украинских войск.

"Для этого соратник "Лохматого" объезжал территорию областного центра и прилегающую местность, где отслеживал геолокации Сил обороны.

Одновременно он пытался "втемную" выспрашивать информацию о ВСУ у жителей громады, которым выполнял заказ на ремонтные работы", - говорится в сообщении.

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Полученные сведения злоумышленник отображал на гугл-карте в виде отметок украинских объектов для отправки "отчета" ФСБ.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского информатора, поэтапно задокументировала его разведывательную активность и задержала в собственном доме.

Кроме того были проведены комплексные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности локаций украинских войск.

Что нашли во время обыска?

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Что злоумышленнику грозит?

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.