РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8964 посетителя онлайн
Новости Фото
4 620 17

Задержан информатор ФСБ, наводивший российские "Ланцеты" на Николаев, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ, корректировавшего воздушные удары страны-агрессора по Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Какую информацию предатель передавал врагу?

Как отмечается, по его координатам оккупанты готовили новую комбинированную атаку на областной центр с использованием дронов-камикадзе типа "Ланцет" и крылатых ракет.

Основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники Сил обороны.

Также российская спецслужба планировала получить от фигуранта локации ПВО, в частности мобильных огневых групп, которые обороняют портовый город.

Для выполнения вражеского задания оккупанты дистанционно привлекли своего местного информатора.

Смотрите также: Задержан агент ФСБ, который готовил поджоги зданий ТЦК и релейных шкафов "Укрзалізниці" на Одесщине, - СБУ. ФОТО

Кем оказался предатель?

По данным СБУ, информатором оказался 53-летний строитель, находившийся на связи с блогером-агентом фсб Сергеем Лебедевым (псевдоним "Лохматый"), который скрывается в Донецке.

інформатор РФ з Миколаївщини
інформатор РФ з Миколаївщини
інформатор РФ з Миколаївщини
інформатор РФ з Миколаївщини

Именно через него корректировщик получал указания российской спецслужбы разведывать пункты базирования украинских войск.

"Для этого соратник "Лохматого" объезжал территорию областного центра и прилегающую местность, где отслеживал геолокации Сил обороны.

Одновременно он пытался "втемную" выспрашивать информацию о ВСУ у жителей громады, которым выполнял заказ на ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Также читайте: Задержан фитнес-тренер из Одессы, который по заданию ФСБ поджигал военные авто в трех городах Украины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полученные сведения злоумышленник отображал на гугл-карте в виде отметок украинских объектов для отправки "отчета" ФСБ.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского информатора, поэтапно задокументировала его разведывательную активность и задержала в собственном доме.

Кроме того были проведены комплексные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности локаций украинских войск.

Что нашли во время обыска?

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Что злоумышленнику грозит?

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Автор: 

Николаевская область (2123) СБУ (19893) шпионаж (1386)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
Їх як гівна!! По всіх областях сидять!! І не тільки з прифронтових/окупованих районів біженці!! Своїх довбнів у кожному місті хоч греблю гати!! За борги, за компромат, за ігрову залежність тощо... За дозу і просто є падли які чекають "аднакласніков, аднакурсніков" вассавдініть адіннарот бо при сталінє хєр стаялл огого .... Нада повторіть"
показать весь комментарий
07.08.2024 13:19
+12
Має бути-виявили та знищили !! Єдиний спосіб боротьби з гнидами ,це їх знищення нанівець !!))
показать весь комментарий
07.08.2024 13:26
+9
Незчисленна кількість гнид в Україні!! Їх слід нищити ,бо вони знищать Україну !!))
показать весь комментарий
07.08.2024 13:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виявили, затримали. А до цього часу на шашликах були?
показать весь комментарий
07.08.2024 13:16 Ответить
Має бути-виявили та знищили !! Єдиний спосіб боротьби з гнидами ,це їх знищення нанівець !!))
показать весь комментарий
07.08.2024 13:26 Ответить
Їх як гівна!! По всіх областях сидять!! І не тільки з прифронтових/окупованих районів біженці!! Своїх довбнів у кожному місті хоч греблю гати!! За борги, за компромат, за ігрову залежність тощо... За дозу і просто є падли які чекають "аднакласніков, аднакурсніков" вассавдініть адіннарот бо при сталінє хєр стаялл огого .... Нада повторіть"
показать весь комментарий
07.08.2024 13:19 Ответить
Втопити у вигрiбнiй ямi.
показать весь комментарий
07.08.2024 13:20 Ответить
Поставити макет ппо, а його посадити в кабіну. Щоб голова з люка стирчала.
показать весь комментарий
07.08.2024 13:25 Ответить
Шобы было правдоподобно?
показать весь комментарий
07.08.2024 13:28 Ответить
Не. Ми ж в Європу хочемо.
показать весь комментарий
07.08.2024 13:51 Ответить
Чому не висить?
показать весь комментарий
07.08.2024 13:21 Ответить
До 12 років за державу зраду, через яку могли загинути люди???

Та коли вже у ас зміннять цей портновський КК??? Як це можливо під час війни давати такі смішнні строки за такі страші злочини?!
показать весь комментарий
07.08.2024 13:22 Ответить
А за розмінування Чонгара,в наслідок чого постраждали міліони,сотні тисяч загинули,що цім потужним менеджерам ??))
показать весь комментарий
07.08.2024 13:29 Ответить
Незчисленна кількість гнид в Україні!! Їх слід нищити ,бо вони знищать Україну !!))
показать весь комментарий
07.08.2024 13:22 Ответить
Чому не пожиттєве? Або нещасний випадок при затриманні?
показать весь комментарий
07.08.2024 13:31 Ответить
вбийте суку!
показать весь комментарий
07.08.2024 13:36 Ответить
А коли затримають інформатора, який злив інформацію про операцію по захопленню вагнерівців?
показать весь комментарий
07.08.2024 13:48 Ответить
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Джерело:

Скільком блогерам за цією статтею дали по 12 років? Жодному.

Цей кретин лише збирався щось робити, значить, збитків не встиг нанести.

Так що, про "загрожує 12 років" це казки.
показать весь комментарий
07.08.2024 13:51 Ответить
Напхала колись московія у миколаївську обл. свого переселенського гівна ...така щедра наша миколаївська земля ...хто мав совість ,той став Людиною ...а такій непотріб , це курява на березі Інгулу чи Бугу !!!
показать весь комментарий
07.08.2024 14:45 Ответить
На органы, мясо на фарш.
показать весь комментарий
07.08.2024 18:00 Ответить
 
 