Задержан информатор ФСБ, наводивший российские "Ланцеты" на Николаев, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ, корректировавшего воздушные удары страны-агрессора по Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Какую информацию предатель передавал врагу?
Как отмечается, по его координатам оккупанты готовили новую комбинированную атаку на областной центр с использованием дронов-камикадзе типа "Ланцет" и крылатых ракет.
Основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники Сил обороны.
Также российская спецслужба планировала получить от фигуранта локации ПВО, в частности мобильных огневых групп, которые обороняют портовый город.
Для выполнения вражеского задания оккупанты дистанционно привлекли своего местного информатора.
Кем оказался предатель?
По данным СБУ, информатором оказался 53-летний строитель, находившийся на связи с блогером-агентом фсб Сергеем Лебедевым (псевдоним "Лохматый"), который скрывается в Донецке.
Именно через него корректировщик получал указания российской спецслужбы разведывать пункты базирования украинских войск.
"Для этого соратник "Лохматого" объезжал территорию областного центра и прилегающую местность, где отслеживал геолокации Сил обороны.
Одновременно он пытался "втемную" выспрашивать информацию о ВСУ у жителей громады, которым выполнял заказ на ремонтные работы", - говорится в сообщении.
Полученные сведения злоумышленник отображал на гугл-карте в виде отметок украинских объектов для отправки "отчета" ФСБ.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского информатора, поэтапно задокументировала его разведывательную активность и задержала в собственном доме.
Кроме того были проведены комплексные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности локаций украинских войск.
Что нашли во время обыска?
Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).
Что злоумышленнику грозит?
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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Та коли вже у ас зміннять цей портновський КК??? Як це можливо під час війни давати такі смішнні строки за такі страші злочини?!
Скільком блогерам за цією статтею дали по 12 років? Жодному.
Цей кретин лише збирався щось робити, значить, збитків не встиг нанести.
Так що, про "загрожує 12 років" це казки.