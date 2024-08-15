Шпионил за реактивной артиллерией ВСУ под Покровском: Задержан российский информатор, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности задержала вражеского информатора, который передавал оккупантам локации Сил обороны в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В зоне особого внимания врага были пункты базирования реактивных систем HIMARS на Покровском направлении.

Также фигурант пытался определить там координаты штабов, опорных пунктов и маршрутов движения тяжелого вооружения ВСУ.

Разведданные нужны были агрессору для подготовки новых наступательных операций и ракетных ударов на этом направлении фронта.

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Для сбора разведывательной информации злоумышленник объезжал местность под видом водителя такси. Также мужчина "втемную" выспрашивал нужные ему сведения у своих пассажиров во время поездок.

Служба безопасности задокументировала преступные действия фигуранта и задержала его.

Как установило расследование, вражеским приспешником является житель Мирнограда, который был активным пользователем российского Телеграмм-бота, собирающего информацию о дислокации ВСУ на восточном фронте.





Именно на этот интернет-ресурс мужчина направлял разведданные в виде координат объектов Сил обороны с подробным описанием.

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Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон и сим-карты с доказательствами передачи агрессору закрытых сведений.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет заключения.

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