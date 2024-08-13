До 15 років засуджено зрадника, який наводив російські КАБи на захисників Покровська, - СБУ. ФОТО

На ще одного агента ФСБ, який коригував ворожий вогонь по Силах оборони на Донеччині, зібрано доказову базу. Суд призначив зраднику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисник передавав окупантам геолокації штабів та опорних пунктів українських військ на Покровському напрямку. Також "під прицілом" рашистів були вогневі позиції реактивної артилерії та пункти базування бронетанкової техніки ЗСУ. За цими координатами РФ готувала прицільні удари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Співробітники СБУ затримали російського агента у січні цього року. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

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Ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограда на Донеччині, якого ФСБ дистанційно завербувала через інтернет. Щоб отримати розвіддані, агент обходив прифронтову територію, де відслідковував позиції українських військ. Потім він робив відповідні позначки на гугл-картах та пересилав їх своєму куратору з ФСБ.

Суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, нещодавно в ДБР повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до суду направлено понад 900 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки. За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення затриманим перебіжчикам.