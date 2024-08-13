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До 15 років засуджено зрадника, який наводив російські КАБи на захисників Покровська, - СБУ. ФОТО

На ще одного агента ФСБ, який коригував ворожий вогонь по Силах оборони на Донеччині, зібрано доказову базу. Суд призначив зраднику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисник передавав окупантам геолокації штабів та опорних пунктів українських військ на Покровському напрямку. Також "під прицілом" рашистів були вогневі позиції реактивної артилерії та пункти базування бронетанкової техніки ЗСУ. За цими координатами РФ готувала прицільні удари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Агент РФ отримав 15 років тюрми

Співробітники СБУ затримали російського агента у січні цього року. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

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Ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограда на Донеччині, якого ФСБ дистанційно завербувала через інтернет. Щоб отримати розвіддані, агент обходив прифронтову територію, де відслідковував позиції українських військ. Потім він робив відповідні позначки на гугл-картах та пересилав їх своєму куратору з ФСБ.

Суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, нещодавно в ДБР повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до суду направлено понад 900 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки. За деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення затриманим перебіжчикам.

Автор: 

СБУ (12812) державна зрада (1686) Покровськ (624)


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Топ коментарі
+7
Та отримувати внутрiшнiй сiренький, безправний паспорт-аусвайс.
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13.08.2024 17:18
+6
Всі зрадники та корупціонери мають сидіти з конфіскацією і позбавлятися державних нагород, дипломів, відзнак, трудового стажу і права на амністію.
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13.08.2024 17:00
+5
Це питання - до зэкiв. Мабуть до суду тримають в камерi для одинакiв.
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13.08.2024 17:20
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Всі зрадники та корупціонери мають сидіти з конфіскацією і позбавлятися державних нагород, дипломів, відзнак, трудового стажу і права на амністію.
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13.08.2024 17:00 Відповісти
Та отримувати внутрiшнiй сiренький, безправний паспорт-аусвайс.
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13.08.2024 17:18 Відповісти
ДЛБ, на шо он хоть надеялся, шо его в эфире не вычислят в сей секунд?Шо тока старому чмошнику не хватало?
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13.08.2024 17:17 Відповісти
... затриманий у січні .. чому воно ще живе ???
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13.08.2024 17:18 Відповісти
Це питання - до зэкiв. Мабуть до суду тримають в камерi для одинакiв.
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13.08.2024 17:20 Відповісти
Для ціх підарів окрему зону зробили - десь під Запоріжжям.
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14.08.2024 17:47 Відповісти
Передать его родственникам погибших бойцов, на "перевоспитание"..
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13.08.2024 18:08 Відповісти
...жре дарма хліб,на хрін,розстріляти.
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13.08.2024 18:48 Відповісти
Мирноград це 2 км від Покровська...

хата у нього начеб-то гарна. на що розраховував?
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13.08.2024 19:34 Відповісти
гм... якщо не "вишка", то хоча би пожиттєво, а не 15 років! хіба не порахували, скільки людей, воїнів-захисників він убив своїми діями???
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14.08.2024 22:00 Відповісти
 
 