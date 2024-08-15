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Дві людини загинули й п’ять постраждали внаслідок авіаудару РФ по підприємству на Харківщині. ФОТОрепортаж (оновлено)

Росіяни завдали удару по цивільному підприємству на Харківщині, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району. Двоє цивільних, на жаль, загинули", - йдеться в повідомленні.

Також Синєгубов зазначив, що за попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства.

Екстрені служби працюють на місцях влучання.

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Оновлена інформація щодо обстрілу

За даними Офісу Генерального прокурора, ворог вдарив з авіації по підприємству в селищі Приколотне на Харківщині, унаслідок чого двоє людей загинули, ще пʼять поранені.

Удар по підприємству в Приколотному на ХарківщиніУдар по підприємству в Приколотному на Харківщині

"15 серпня близько 15:20 ЗС РФ завдали авіаударів по селищу Приколотне Купʼянського району. Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства. Відбулося загоряння в складській будівлі загальною площею 800 кв м", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загинули двоє чоловіків 44 та 57 років. Ще пʼять людей - дві жінки та троє чоловіків зазнали поранень. Загиблі й травмовані є працівниками підприємства.

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Удар по підприємству в Приколотному на Харківщині

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ліцею.

Удар по підприємству в Приколотному на Харківщині
Удар по підприємству в Приколотному на Харківщині
Удар по підприємству в Приколотному на Харківщині
Удар по підприємству в Приколотному на Харківщині
Удар по підприємству в Приколотному на Харківщині

Нагадаємо, сьогодні о 12:30 окупанти двома КАБами вдарили по центру селища Золочів Богодухівського району. Унаслідок атаки поранено шість осіб, зокрема 12-річну дитину.

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054) КАБ (355)


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Їх луплять кабами, а вони дороги ремонтують, дебільне місто...
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15.08.2024 18:11 Відповісти
Ви навіть не уявлюєте якими темпами ремонтували дороги у листопаді 2021 року.
Клали нову дорогу на Куп'янсько - Ізюмсктму напрямку. Клали дорогу піл софітами майже всю ніч.
Боялися невстигнути покласти дороги російським танкам, Карл...
Та дорога не бачила ремонту років 15...
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15.08.2024 20:49 Відповісти
 
 