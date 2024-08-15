Дві людини загинули й п’ять постраждали внаслідок авіаудару РФ по підприємству на Харківщині. ФОТОрепортаж (оновлено)
Росіяни завдали удару по цивільному підприємству на Харківщині, є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти близько 15:30 вдарили КАБами по цивільному підприємству Купʼянського району. Двоє цивільних, на жаль, загинули", - йдеться в повідомленні.
Також Синєгубов зазначив, що за попередніми даними, постраждав ще один працівник підприємства.
Екстрені служби працюють на місцях влучання.
Оновлена інформація щодо обстрілу
За даними Офісу Генерального прокурора, ворог вдарив з авіації по підприємству в селищі Приколотне на Харківщині, унаслідок чого двоє людей загинули, ще пʼять поранені.
"15 серпня близько 15:20 ЗС РФ завдали авіаударів по селищу Приколотне Купʼянського району. Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства. Відбулося загоряння в складській будівлі загальною площею 800 кв м", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загинули двоє чоловіків 44 та 57 років. Ще пʼять людей - дві жінки та троє чоловіків зазнали поранень. Загиблі й травмовані є працівниками підприємства.
Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ліцею.
Нагадаємо, сьогодні о 12:30 окупанти двома КАБами вдарили по центру селища Золочів Богодухівського району. Унаслідок атаки поранено шість осіб, зокрема 12-річну дитину.
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