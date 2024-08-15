Росіяни атакували КАБами центр Золочева: Поранено 6 осіб, зокрема 12-річну дитину, є пошкодження. ФОТОрепортаж (оновлено)

Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини. Сьогодні під атаку окупантів потрапило селище Золочів.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, о 12:30 окупанти двома КАБами вдарили по центру селища Золочів Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу зазнали поранень дві жінки 43 і 65 років та 35-річний чоловік.

Крім того, знищено й пошкоджено десятки приватних житлових будинків та господарських споруд, два автомобілі, енерго- та газомережі.

Також пошкоджено приміщення дитячого садка, центру надання адміністративних послуг, музичної школи та редакції місцевої газети.

Також дивіться: Доба на Харківщині: зранку ворог вдарив по Козачій Лопані та селу Осинове. За добу обстріляв населені пункти 4 районів. ФОТОрепортаж





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині російський дрон вбив медикиню з "Госпітальєрів", ще одна зазнала поранень (оновлено)







Оновлена інформація щодо обстрілу

Як пізніше додали в ОВА, за оновленою інформацією, поранень зазнали також 12-річний хлопець, 57-річна жінка та 50-річний чоловік.

Своєю чергою в Нацполіції розповіли про стан поранених.

"За попередніми даними, постраждали шестеро людей. Осколкові та вибухові поранення отримали дві жінки. Їх доставили до лікарні. Незначні травми та гостру реакцію на стрес отримали ще одна жінка та два чоловіки. Щодо 12-річного хлопця вирішується питання щодо госпіталізації", - йдеться в повідомленні.