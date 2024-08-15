Россияне атаковали КАБами центр Золочева: трое раненых, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины. Сегодня под атаку оккупантов попал поселок Золочев.

Об этом сообщили в Харьковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 12:30 оккупанты двумя КАБами ударили по центру поселка Золочев Богодуховского района.

В результате обстрела получили ранения две женщины 43 и 65 лет и 35-летний мужчина.

Кроме того, уничтожены и повреждены десятки частных жилых домов и хозяйственных построек, два автомобиля, энерго- и газосети.

Также повреждены помещения детского сада, центра предоставления административных услуг, музыкальной школы и редакции местной газеты.

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