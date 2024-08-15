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Россияне атаковали КАБами центр Золочева: трое раненых, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины. Сегодня под атаку оккупантов попал поселок Золочев.

Об этом сообщили в Харьковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 12:30 оккупанты двумя КАБами ударили по центру поселка Золочев Богодуховского района.

В результате обстрела получили ранения две женщины 43 и 65 лет и 35-летний мужчина.

Атака на Золочів 15 серпня

Кроме того, уничтожены и повреждены десятки частных жилых домов и хозяйственных построек, два автомобиля, энерго- и газосети.

Также повреждены помещения детского сада, центра предоставления административных услуг, музыкальной школы и редакции местной газеты.

Также смотрите: Сутки на Харьковщине: утром враг ударил по Казачьей Лопани и селу Осиновое. За сутки обстрелял населенные пункты 4 районов. ФОТОрепортаж

Атака на Золочів 15 серпня
Атака на Золочів 15 серпня

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Атака на Золочів 15 серпня
Атака на Золочів 15 серпня
Атака на Золочів 15 серпня

Автор: 

обстрел (27129) Харьковщина (5577) КАБ (356)


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рашиські варвари знову воюють з мирним населенням ,ці виродки на чолі з найбільшим світовим терористом путіном все зробили що б їх ненавиділи століттями,це справжня імперія зла.
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15.08.2024 16:36 Ответить
 
 