Россияне атаковали КАБами центр Золочева: трое раненых, есть повреждения. ФОТОрепортаж
Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины. Сегодня под атаку оккупантов попал поселок Золочев.
Об этом сообщили в Харьковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в 12:30 оккупанты двумя КАБами ударили по центру поселка Золочев Богодуховского района.
В результате обстрела получили ранения две женщины 43 и 65 лет и 35-летний мужчина.
Кроме того, уничтожены и повреждены десятки частных жилых домов и хозяйственных построек, два автомобиля, энерго- и газосети.
Также повреждены помещения детского сада, центра предоставления административных услуг, музыкальной школы и редакции местной газеты.
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володимир омельянов
показать весь комментарий15.08.2024 16:36 Ответить Мне нравится 0
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