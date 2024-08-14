На Харьковщине российский дрон убил женщину-медика из "Госпитальеров", еще одна получила ранения. ФОТО (обновлено)

Днем в среду, 14 августа, в поселке Белый Колодезь на Харьковщине российские захватчики атаковали FPV-дроном машину медицинского батальона "Госпитальеры". Вследствие атаки погибла женщина-медик, еще одна получила ранения.

Об этом в соцсети Facebook сообщил начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что взрыв вражеского беспилотника задел также машину гражданских, которая ехала в том же направлении. В транспорте находились три человека - они получили ранения.

Обновленная информация

Позже пресс-секретарь медицинского батальона "Госпитальеры" Ольга Федорова в комментарии hromadske уточнила, что одна женщина-медик батальона погибла, вторая была ранена.

Читайте также: Россияне атаковали дроном Волчанск: Ранен мужчина