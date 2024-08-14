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Новости Фото Война
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На Харьковщине российский дрон убил женщину-медика из "Госпитальеров", еще одна получила ранения. ФОТО (обновлено)

Днем в среду, 14 августа, в поселке Белый Колодезь на Харьковщине российские захватчики атаковали FPV-дроном машину медицинского батальона "Госпитальеры". Вследствие атаки погибла женщина-медик, еще одна получила ранения.

Об этом в соцсети Facebook сообщил начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

На Харківщині російський дрон вбив двох медиків з

Он рассказал, что взрыв вражеского беспилотника задел также машину гражданских, которая ехала в том же направлении. В транспорте находились три человека - они получили ранения.

Обновленная информация

Позже пресс-секретарь медицинского батальона "Госпитальеры" Ольга Федорова в комментарии hromadske уточнила, что одна женщина-медик батальона погибла, вторая была ранена.

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Автор: 

беспилотник (3589) Харьковщина (5577) атака (374)


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Це і є їх денацифікація - або фізичне знищення українців
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14.08.2024 17:18 Ответить
Рашизм хуже нацизма, поскольку прикрыт маской антифашизма.
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14.08.2024 19:41 Ответить
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14.08.2024 17:20 Ответить
Мерзенні вилупки!!!
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14.08.2024 19:23 Ответить
R.I.P. Воїну !
Героїні Слава !

співчуття рідним....

дівчині було 35 років.
горіть в пеклі москалі !
нищіть недобитків нещадно !
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14.08.2024 19:55 Ответить
Їздити без бронетехніки біля поля бою - це самогубство.
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14.08.2024 20:58 Ответить
 
 