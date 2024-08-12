Россияне атаковали дроном Волчанск: Ранен мужчина

Войска РФ атаковали дроном Волчанск, в результате чего был ранен мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Около 11:20 в Волчанске зафиксировано попадание российского дрона, в результате чего ранения получил 73-летний мужчина.

Его доставили в больницу.

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