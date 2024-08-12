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Новости Война
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Россияне атаковали дроном Волчанск: Ранен мужчина

Рашисти атакували дроном Вовчанськ

Войска РФ атаковали дроном Волчанск, в результате чего был ранен мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Около 11:20 в Волчанске зафиксировано попадание российского дрона, в результате чего ранения получил 73-летний мужчина.

Его доставили в больницу.

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Автор: 

обстрел (26951) Харьковщина (5577) Волчанск (386)


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А тепер дивіться, як все змінилось: кричать «путін, памагі», тікають в паніці, чогось вже не радіють.

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12.08.2024 17:21 Ответить
Анас то зачіто© улюблена кричалка цапів.
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12.08.2024 17:28 Ответить
А за нічьто .
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12.08.2024 20:01 Ответить
 
 