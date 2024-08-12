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Новости Война
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Оккупанты уменьшили количество ударов КАБами по Харьковщине, - Синегубов

РФ менше б'є по Харківщині КАБами

Сейчас фиксируется уменьшение количества ударов управляемыми авиабомбами по Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, мы фиксируем уменьшение ударов управляемыми авиабомбами. Мы раньше имели за сутки от 30 до 60 ударов. Все равно враг продолжает менее интенсивно бить по гражданским населенным пунктам", - отметил он.

По словам главы области, говорить о том, что есть какое-то послабление не приходится.

"Все равно кое-где может быть под ударами и сам город Харьков. Конечно, приграничье наше и те территории имели удары от 30 до 60 КАБ в сутки, то сейчас не более 10. Последствия эффективной работы наших Вооруженных Сил", - добавил Синегубов.

Чаще всего РФ применяет КАБы для ударов по области.

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Автор: 

обстрел (26951) Харьковщина (5577)


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якщо з Балтімора зробити Морозовськ, а з Бутурліновки зробити Ліпєцк-2, то КАБів на Харківську область у кацапів вже не буде вистачати.
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12.08.2024 13:39 Ответить
ми фіксуємо зменшення ударів

ми, це хто?
всі виконують, особисту дебільну ініціативу, зе!гундоса. кожного дня молотити, всяку дичину.
синєгубов, повинен баланду жерти біля параши, за свої дії в харківській області, а воно робить заяви.
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12.08.2024 13:40 Ответить
 
 