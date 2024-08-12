В двух громадах Харьковской области усиливают комендантский час

С сегодняшнего дня, 12 августа, в Дергачевской и Липецкой громадах Харьковской области усиливают комендантский час.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Харьковской районной государственной администрации (РГА).

С сегодняшнего дня комендантский час в Дергачевской и Липецкой громадах будет действовать с 17:00 до 9:00

Липецкая громада

Ограничения коснутся следующих населенных пунктов:

Глубокое;

Липцы;

Борисовка;

Борщевая;

Веселое;

Зеленое;

Красное;

Лукьянка;

Мороховец;

Нескучное;

Олейниково;

Перемога;

Пыльная;

Слобожанское;

Стрелечья;

Терновая;

Малое Веселое.

Дергачевская громада

Комендантский час усилили в населенных пунктах:

Казачья Лопань;

Алисовка;

Бугаевка;

Великие Проходы;

Великая Яруга;

Гоптовка;

Гранов;

Дементьевка;

Дубовка;

Кочубеевка;

Кудиевка;

Лобановка;

Малые Проходы;

Новая Казачья;

Токаревка;

Токаревка Вторая;

Цуповка;

Шевченко;

Шопино;

Ветеринарное.

"В определенный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений", - пишет Харьковский РОА.

В частности, запрещается движение автомобилей без соблюдения режима светомаскировки.