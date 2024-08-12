У двох громадах Харківської області посилюють комендантську годину

Від сьогодні, 12 серпня, у Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області посилюють комендантську годину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Харківської районної державної адміністрації (РВА).

Від сьогодні комендантська година у Дергачівській та Липецькій громадах діятиме із 17:00 до 9:00

Липецька громада

Обмеження торкнуться наступних населених пунктів:

Глибоке;

Липці;

Борисівка;

Борщова;

Веселе;

Зелене;

Красне;

Лук'янці;

Мороховець;

Нескучне;

Олійникове;

Перемога;

Пильна;

Слобожанське;

Стрілеча;

Тернова;

Мале Веселе.

Дергачівська громада

Комендантську годину посилили у населених пунктах:

Козача Лопань;

Алісівка;

Бугаївка;

Великі Проходи;

Велика Яруга;

Гоптівка;

Гранів;

Дементіївка;

Дубівка;

Кочубеївка;

Кудіївка;

Лобанівка;

Малі Проходи;

Нова Козача;

Токарівка;

Токарівка Друга;

Цупівка;

Шевченка;

Шопине;

Ветеринарне.

"У визначений період доби забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів", - пише Харківська РВА.

Зокрема забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування.