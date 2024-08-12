У двох громадах Харківської області посилюють комендантську годину
Від сьогодні, 12 серпня, у Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області посилюють комендантську годину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Харківської районної державної адміністрації (РВА).
Від сьогодні комендантська година у Дергачівській та Липецькій громадах діятиме із 17:00 до 9:00
Липецька громада
Обмеження торкнуться наступних населених пунктів:
- Глибоке;
- Липці;
- Борисівка;
- Борщова;
- Веселе;
- Зелене;
- Красне;
- Лук'янці;
- Мороховець;
- Нескучне;
- Олійникове;
- Перемога;
- Пильна;
- Слобожанське;
- Стрілеча;
- Тернова;
- Мале Веселе.
Дергачівська громада
Комендантську годину посилили у населених пунктах:
- Козача Лопань;
- Алісівка;
- Бугаївка;
- Великі Проходи;
- Велика Яруга;
- Гоптівка;
- Гранів;
- Дементіївка;
- Дубівка;
- Кочубеївка;
- Кудіївка;
- Лобанівка;
- Малі Проходи;
- Нова Козача;
- Токарівка;
- Токарівка Друга;
- Цупівка;
- Шевченка;
- Шопине;
- Ветеринарне.
"У визначений період доби забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів", - пише Харківська РВА.
Зокрема забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування.
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