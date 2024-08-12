Окупанти зменшили кількість ударів КАБами по Харківщині, - Синєгубов

Наразі фіксується зменшення кількості ударів керованими авіабомбами по Харківській області.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, ми фіксуємо зменшення ударів керованими авіабомбами. Ми раніше мали за добу від 30 до 60 ударів. Все одно ворог продовжує менш інтенсивно бити по цивільних населених пунктах", - зазначив він.

За словами очільника області, говорити про те, що є якесь послаблення не доводиться.

"Все одно подекуди може бути під ударами і саме місто Харків. Звичайно, прикордоння наше і ті території мали удари від 30 до 60 КАБ за добу, то наразі не більше 10. Наслідки ефективної роботи наших Збройних Сил", - додав Синєгубов.

Найчастіше РФ застосовує КАБи для ударів по області.

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