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Новини Війна
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Окупанти зменшили кількість ударів КАБами по Харківщині, - Синєгубов

РФ менше б'є по Харківщині КАБами

Наразі фіксується зменшення кількості ударів керованими авіабомбами по Харківській області.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, ми фіксуємо зменшення ударів керованими авіабомбами. Ми раніше мали за добу від 30 до 60 ударів. Все одно ворог продовжує менш інтенсивно бити по цивільних населених пунктах", - зазначив він.

За словами очільника області, говорити про те, що є якесь послаблення не доводиться.

"Все одно подекуди може бути під ударами і саме місто Харків. Звичайно, прикордоння наше і ті території мали удари від 30 до 60 КАБ за добу, то наразі не більше 10. Наслідки ефективної роботи наших Збройних Сил", - додав Синєгубов.

Найчастіше РФ застосовує КАБи для ударів по області.

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Автор: 

обстріл (28284) Харківщина (6054)


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якщо з Балтімора зробити Морозовськ, а з Бутурліновки зробити Ліпєцк-2, то КАБів на Харківську область у кацапів вже не буде вистачати.
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12.08.2024 13:39 Відповісти
ми фіксуємо зменшення ударів

ми, це хто?
всі виконують, особисту дебільну ініціативу, зе!гундоса. кожного дня молотити, всяку дичину.
синєгубов, повинен баланду жерти біля параши, за свої дії в харківській області, а воно робить заяви.
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12.08.2024 13:40 Відповісти
 
 