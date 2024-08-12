Росіяни атакували дроном Вовчанськ: Поранено чоловіка
Війська РФ атакували дроном Вовчанськ, внаслідок чого було поранено чоловіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.
Близько 11:20 у Вовчанську зафіксовано влучання російського дрону, внаслідок чого поранення дістав 73-річний чоловік.
Його доставили до лікарні.
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