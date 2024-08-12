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Новини Війна
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Росіяни атакували дроном Вовчанськ: Поранено чоловіка

Рашисти атакували дроном Вовчанськ

Війська РФ атакували дроном Вовчанськ, внаслідок чого було поранено чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Близько 11:20 у Вовчанську зафіксовано влучання російського дрону, внаслідок чого поранення дістав 73-річний чоловік.

Його доставили до лікарні.

Також читайте: Росіяни завели у Вовчанськ штурмові групи, у районі Тихого здійснюють інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій, - ОТУ "Харків"

Автор: 

обстріл (28284) Харківщина (6054) Вовчанськ (414)


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`Курська область. Весна 2022. Коли рф безжально почала криваве повномасштабне вторгнення та бомбила мирні міста України, руські виродки з радістю проводжали армію вбивати

А тепер дивіться, як все змінилось: кричать «путін, памагі», тікають в паніці, чогось вже не радіють.

`
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12.08.2024 17:21 Відповісти
Анас то зачіто© улюблена кричалка цапів.
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12.08.2024 17:28 Відповісти
А за нічьто .
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12.08.2024 20:01 Відповісти
 
 