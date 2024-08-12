Росіяни завели у Вовчанськ штурмові групи, у районі Тихого здійснюють інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій, - ОТУ "Харків"
На Харківщині тривають 3 бойові зіткнення із російськими загарбниками. 2 в районі Вовчанська та 1 біля Тихого.
Про це повідомили в ОТУ "Харків", інформує Цензор.НЕТ.
Так, російські загарбники на Харківському напрямку продовжують атакувати позиції Сил оборони.
"У Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр, намагається провести логістичне забезпечення о/с та покращити систему зв’язку.
В районі пн-зх. н.п. Тихе противник зосереджує зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій", - йдеться в повідомленні.
Протягом 11 серпня відбулося 5 бойових зіткнень, в ході яких ворог завдав 32 удари дронами-камікадзе та здійснив 365 обстрілів позицій Сил оборони України.
Від початку доби тривають 3 бойові зіткнення: 2 в районі Вовчанська та 1 пн-зх Тихого.
Минулої доби ворог на Харківському напрямку втратив (вбитими та пораненими) 93 оссоби.
Також знищено та пошкоджено 46 одиниць озброєння та військової техніки окупантів: 11 артилерійських систем, 12 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки та 20 БпЛА.
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тобто, кацапи, за два місяця, здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення. а зе!шобло за рік, просто вкрали всі гроші і не збудували, взагалі, *****?
хтось покараний? дбр відкрило справи проти військових?