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Новини Війна
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Росіяни завели у Вовчанськ штурмові групи, у районі Тихого здійснюють інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій, - ОТУ "Харків"

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На Харківщині тривають 3 бойові зіткнення із російськими загарбниками. 2 в районі Вовчанська та 1 біля Тихого.

Про це повідомили в ОТУ "Харків", інформує Цензор.НЕТ.

Так, російські загарбники на Харківському напрямку продовжують атакувати позиції Сил оборони.

"У Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр, намагається провести логістичне забезпечення о/с та покращити систему зв’язку.

В районі пн-зх. н.п. Тихе противник зосереджує зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій", - йдеться в повідомленні.

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Протягом 11 серпня відбулося 5 бойових зіткнень, в ході яких ворог завдав 32 удари дронами-камікадзе та здійснив 365 обстрілів позицій Сил оборони України.

Від початку доби тривають 3 бойові зіткнення: 2 в районі Вовчанська та 1 пн-зх Тихого.

Минулої доби ворог на Харківському напрямку втратив (вбитими та пораненими) 93 оссоби.

Також знищено та пошкоджено 46 одиниць озброєння та військової техніки окупантів: 11 артилерійських систем, 12 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки та 20 БпЛА.

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Автор: 

Харківщина (6054) Вовчанськ (414)


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а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій

тобто, кацапи, за два місяця, здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення. а зе!шобло за рік, просто вкрали всі гроші і не збудували, взагалі, *****?

хтось покараний? дбр відкрило справи проти військових?
показати весь коментар
12.08.2024 09:49 Відповісти
А за це треба справи саме проти військових, не проти призначених зеленню військових адміністрацій..? І взагалі, не відволікайте охлос на такі дрібниці, тут шоу з курськом цілодобово, всі в слині на радощах, що наші найкращі наймотивованіші війська і техніка союзників на болотах. Навіщо їм знати про якийсь там Торецьк, Покровськ, а нагадаєш, то будуть тут вищати про іпсо, фсб, сбу і т.д.
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12.08.2024 10:10 Відповісти
 
 