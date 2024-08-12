УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10407 відвідувачів онлайн
Новини Фото
449 0

Доба на Харківщині: ворог знову атакував КАБами, дронами. Внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків. ФОТОрепортаж

Протягом доби, з 11 на 12 серпня, армія РФ обстріляла чотири населених пункти на Харківщині. Є два постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ввечері 11 серпня, близько 17.30 ворог атакував КАБами село Відродженівська Богодухівського району.внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та комунікації. За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, у населеному пункті пошкоджено два одноповерхових багатоквартирних та приватний будинки, місцеве сільгосппідприємство, енергомережі.

Харківщина
Харківщина

О 15:15 у селі Івашки Богодухівського району внаслідок падіння дрона пошкоджено газову трубу.

О 13:30 у селі Гусарівка внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 73-річний чоловік.

О 9:33 у селі Олександрівка Богодухівського району внаслідок обстрілу горіла літня кухня. Постраждав чоловік віком 77 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: окупанти вбили людину, влучили у Будинок дитячої творчості, зруйнували будинки. ФОТОрепортаж

Обстріли Харківщини 11 серпня
Обстріли Харківщини 11 серпня
Обстріли Харківщини 11 серпня

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 