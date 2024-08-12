Доба на Харківщині: ворог знову атакував КАБами, дронами. Внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків. ФОТОрепортаж

Протягом доби, з 11 на 12 серпня, армія РФ обстріляла чотири населених пункти на Харківщині. Є два постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ввечері 11 серпня, близько 17.30 ворог атакував КАБами село Відродженівська Богодухівського району.внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та комунікації. За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, у населеному пункті пошкоджено два одноповерхових багатоквартирних та приватний будинки, місцеве сільгосппідприємство, енергомережі.





О 15:15 у селі Івашки Богодухівського району внаслідок падіння дрона пошкоджено газову трубу.

О 13:30 у селі Гусарівка внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 73-річний чоловік.

О 9:33 у селі Олександрівка Богодухівського району внаслідок обстрілу горіла літня кухня. Постраждав чоловік віком 77 років.

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