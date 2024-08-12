Сутки на Харьковщине: враг снова атаковал КАБами, дронами. В результате обстрелов ранены двое мужчин.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток, с 11 на 12 августа, армия РФ обстреляла четыре населенных пункта на Харьковщине. Есть два пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Вечером 11 августа, около 17.30 враг атаковал КАБами село Возрожденовская Богодуховского района. в результате обстрела повреждены дома и коммуникации. По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, в населенном пункте повреждены два одноэтажных многоквартирных и частный дома, местное сельхозпредприятие, энергосети.





В 15:15 в селе Ивашки Богодуховского района в результате падения дрона повреждена газовая труба.

В 13:30 в селе Гусаровка в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 73-летний мужчина.

В 9:33 в селе Александровка Богодуховского района в результате обстрела горела летняя кухня. Пострадал мужчина в возрасте 77 лет.

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