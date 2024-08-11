Сутки на Харьковщине: оккупанты убили человека, попали в Дом детского творчества, разрушили дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российская армия применяла против мирного населения РСЗО, FPV-дроны, ракеты, минометы, артиллерию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В 23:55 российские войска нанесли два ракетных удара по Золочеву. Враг ракетой попал по Дому детского и юношеского творчества. Загорелась крыша двухэтажного административного здания на площади 500 кв.м. Также разрушено 8 частных домовладений и энергосети.

В селе Лесная Стенка Купянского района в результате вражеского обстрела кассетным боеприпасом военными страны-агрессора погиб гражданский 87-летний мужчина, повреждены пять частных домов.

В селе Куриловка в результате артобстрела горели частные дома. В результате удара FPV-дроном в Купянске был поврежден автомобиль.

В результате артобстрела села Большие Проходы был поврежден гражданский легковой автомобиль.

В селе Митрофановка из-за обстрела повреждены 2 производственных помещения.

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