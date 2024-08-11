Войска РФ нанесли 422 удара в сутки по населенным пунктам Запорожской области: погиб мужчина, ранена женщина
В течение суток оккупанты 422 раза били по 14 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в результате российской атаки по Пологовскому району погиб 68-летний мужчина, а 63-летняя женщина ранена.
Для ударов по территории области россияне применяли авиацию, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.
Да, войска РФ:
- Осуществили 4 авиационных удара по Пятихаткам, Новоандреевке и Белогорью.
- Атаковали 305 БпЛА различной модификации Беленькое, Гуляйполе, Успеновку, Преображенку, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.
- Обстрелом РСЗО накрыли Новопавловку.
- Нанесли 112 артобстрелов по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Полтавки, Варваровки.
Сообщается, что поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, в Запорожской области продолжаются работы над строительством шести подземных школ. Первые такие школы могут открыть уже в октябре этого года.
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