В Запорожской области строят сразу шесть подземных школ, первые из них планируют открыть в октябре, - глава ОВА Федоров

В Запорожской области продолжаются работы по строительству шести подземных школ. Первые такие школы могут открыть уже в октябре этого года.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Запорожской ОВА Ивана Федорова, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Федорова, строители работают без выходных, чтобы построить подземные школы в сжатые сроки.

"Постройку подземных школ продолжаем без выходных. Особенно благодарен строителям Запорожской области, которые возводят подземные школы для наших детей. Объекты - сверхсложные, а сроки - сжатые. Сейчас одновременно строим шесть школ. Есть те, которые на стадии большей готовности, есть те, которые на стадии меньшей готовности", - рассказал чиновник.

Федоров отметил, что в планах открыть первые подземные школы уже в октябре этого года.

"Продолжается строительство школ не только на территории Запорожья, но и в сельских громадах: Кушугумской и Широковской. В ближайшие недели начнется строительство в Беленьковской громаде", - рассказал глава ОГА.

Он добавил, что "безопасные школы - это приоритет, который должны выполнить для наших жителей до конца года".

Напомним, что весной этого года Федоров анонсировал строительство подземных школ в Запорожской области.

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