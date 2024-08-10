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Новости
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В Запорожской области строят сразу шесть подземных школ, первые из них планируют открыть в октябре, - глава ОВА Федоров

У Запорізькій області будують одразу шість підземних шкіл, перші з них планують відкрити у жовтні, - очільник ОВА Федоров

В Запорожской области продолжаются работы по строительству шести подземных школ. Первые такие школы могут открыть уже в октябре этого года.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Запорожской ОВА Ивана Федорова, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Федорова, строители работают без выходных, чтобы построить подземные школы в сжатые сроки.

"Постройку подземных школ продолжаем без выходных. Особенно благодарен строителям Запорожской области, которые возводят подземные школы для наших детей. Объекты - сверхсложные, а сроки - сжатые. Сейчас одновременно строим шесть школ. Есть те, которые на стадии большей готовности, есть те, которые на стадии меньшей готовности", - рассказал чиновник.

Федоров отметил, что в планах открыть первые подземные школы уже в октябре этого года.

"Продолжается строительство школ не только на территории Запорожья, но и в сельских громадах: Кушугумской и Широковской. В ближайшие недели начнется строительство в Беленьковской громаде", - рассказал глава ОГА.

Он добавил, что "безопасные школы - это приоритет, который должны выполнить для наших жителей до конца года".

Напомним, что весной этого года Федоров анонсировал строительство подземных школ в Запорожской области.

Также читайте: Россияне ударили по уже давно недействующему инфраструктурному объекту в Запорожье, - Федоров

Автор: 

строительство (1997) школа (3012) Запорожская область (3052) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+4
Тобто школу під землею збудувати можна, а ТЕС - ні?
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10.08.2024 19:14
+3
Мулярд дерев, мульон дронів, тисячі км захисних споруд, барабани а тепер ще й підземні стелс школи... Шапіто...
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10.08.2024 19:22
+1
Діти...
Задача про два землекопа...

Що закопали глибоко освіту...
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10.08.2024 19:38
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Тобто школу під землею збудувати можна, а ТЕС - ні?
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10.08.2024 19:14 Ответить
Мулярд дерев, мульон дронів, тисячі км захисних споруд, барабани а тепер ще й підземні стелс школи... Шапіто...
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10.08.2024 19:22 Ответить
Діти...
Задача про два землекопа...

Що закопали глибоко освіту...
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10.08.2024 19:38 Ответить
Посаджений зір, рання близорукость у дітей та інший негативний вплив відсутності деосвітлення.
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10.08.2024 21:14 Ответить
Підземний стаж буде
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10.08.2024 21:33 Ответить
В Одесі знайшли чоловіка з проломленим черепом: ймовірно, вhttps://dumskaya.net/news/v-odesse-nashli-silno-izbitogo-muzhchinu-veroyat-185536/ua/ ін брав участь у підпалі військових авто

Чоловіка з проломленим черепом знайшли вранці в Пересипському районі Одеси.

Свідки викликали швидку, яка доставила його в лікарню в дуже важкому стані.

Як повідомляють джерела «Думської» в правоохоронних органах, потерпілий може бути причетний до підпалів автомобілів військовослужбовців.
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10.08.2024 21:47 Ответить
Любят в Запорожье деньги отмывать
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10.08.2024 22:19 Ответить
знаючи, що за неякісну побудову відповідальність буде нести охоронець, то ні, дякую
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10.08.2024 22:23 Ответить
Те,що зараз твориться в Запоріжжі мені дуже непокоїть.В мене богато знайомих(вони не такзванні "порохоботи" і націоналісти).Окрім того,що "стаханівскими" темпами розкрадаються залишки бюджетних коштів,серед мешканців багато переселенців з півдня запорізької обл,донецької.Вовсю лунають заклики до "миру любой циной".Роспространяються брехня що рашка компенсує втрачене і зруйноване житло великими грошима,кітай все відбудує безкоштовно ну і звістно що в усьому винні амери,"захід",майдан,ЗЕ,Порошенко.І весь цей треш підтримується соц сітями і телегой.
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11.08.2024 05:12 Ответить
От дивина(((. Наче це зараз почалосья. Та ви проведіть референдум з цього питання на неокупованих територіях півдня то ви занепокоїтесь ще більше. Сама родом звідти і наразі переїхала в Житомирську область бо добре знаю на кого налаштована переважна більшість населення півдня України.
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11.08.2024 10:50 Ответить
 
 