Оккупанты ночью ударили по Золочеву на Харьковщине. ФОТО

Ночью 10 августа около полуночи оккупанты ударили по Золочеву Богодуховского района Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Враг ракетой попал по Дому детского и юношеского творчества. Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания", - говорится в сообщении

Информация о пострадавших пока отсутствует, добавил Синегубов.

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