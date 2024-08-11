РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10858 посетителей онлайн
Новости Фото
1 332 0

Оккупанты ночью ударили по Золочеву на Харьковщине. ФОТО

Ночью 10 августа около полуночи оккупанты ударили по Золочеву Богодуховского района Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Враг ракетой попал по Дому детского и юношеского творчества. Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания", - говорится в сообщении

Информация о пострадавших пока отсутствует, добавил Синегубов.

Также смотрите: На Киевщине погибли мужчина и ребенок, еще трое получили ранения. ВИДЕО

Обстріл Золочева 11 серпня
Обстріл Золочева 11 серпня
Обстріл Золочева 11 серпня

Автор: 

обстрел (27129) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 