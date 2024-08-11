На Киевщине погибли мужчина и ребенок, еще трое получили ранения. ВИДЕО

На Киевщине в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Ночью 11 августа произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе.

Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын - оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими.

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