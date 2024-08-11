На Киевщине погибли мужчина и ребенок, еще трое получили ранения. ВИДЕО
На Киевщине в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Ночью 11 августа произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе.
Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын - оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий11.08.2024 07:09 Ответить Мне нравится 29
володимир омельянов
показать весь комментарий11.08.2024 07:35 Ответить Мне нравится 19
Олена Сидоренко #593119
показать весь комментарий11.08.2024 08:54 Ответить Мне нравится 2
✘
Помощь Украине
показать весь комментарий11.08.2024 15:17 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль