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На Киевщине погибли мужчина и ребенок, еще трое получили ранения. ВИДЕО

На Киевщине в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Ночью 11 августа произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе.

Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын - оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими.

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Автор: 

Киевская область (4118) обстрел (26951) ракеты (3556)


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Горіти вам мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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11.08.2024 07:09 Ответить
Черговий акт геноцида рашиських варварів проти мирного населення,на жаль знову загинула дитина,за ці злочини рашиський виродок путін і вся його кривава фашиська банда мають здохнути.
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11.08.2024 07:35 Ответить
Вічна пам'ять невинно убієнним рашистським імперіалізмом і путінськими шовеністами.
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11.08.2024 08:54 Ответить
Давайте Разом ВБИВАТИ Оккупантів
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11.08.2024 15:17 Ответить
 
 