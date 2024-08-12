Россияне завели в Волчанск штурмовые группы, в районе Тихого осуществляют инженерно-фортификационное усовершенствование позиций, - ОТГ "Харьков"

На Харьковщине продолжаются 3 боевые столкновения с российскими захватчиками. 2 в районе Волчанска и 1 возле Тихого.

Об этом сообщили в ОТГ "Харьков", информирует Цензор.НЕТ.

Так, российские захватчики на Харьковском направлении продолжают атаковать позиции Сил обороны.

"В Волчанске враг завел штурмовые группы из состава 4-й дршбр, пытается провести логистическое обеспечение о/с и улучшить систему связи.



В районе с северо-зап. н.п. Тихое противник сосредотачивает усилия на ведении воздушной разведки, а также осуществляет инженерно-фортификационное совершенствование позиций", - говорится в сообщении.

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В течение 11 августа произошло 5 боевых столкновений, в ходе которых враг нанес 32 удара дронами-камикадзе и совершил 365 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

С начала суток продолжаются 3 боевых столкновения: 2 в районе Волчанска и 1 пн-зх Тихого.

За прошедшие сутки враг на Харьковском направлении потерял (убитыми и ранеными) 93 человека.

Также уничтожено и повреждено 46 единиц вооружения и военной техники оккупантов: 11 артиллерийских систем, 12 автомобилей, 3 единицы спецтехники и 20 БпЛА.

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