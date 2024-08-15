Сутки на Харьковщине: утром враг ударил по Казачьей Лопани и селу Осиново. В сутки обстрелял населенные пункты 4 районов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Купянский, Богодуховский и Чугуевский районы. Утром ударили по Харьковскому району и Купянщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Около 5 утра 15 августа в результате обстрела в селе Осиново разрушен объект логистической инфраструктуры. В 7.46 враг обстрелял с. Казачья Лопань Харьковского района, горел частный дом.

Вечером 14 августа россияне обстреляли пгт Купянск-Узловой, горели 9-этажный жилой дом и автомобиль.

Днем под удар врага попал Богодуховский район. В результате артобстрела села Возрожденовское горел частный дом и 2 хозяйственные постройки.

Утром оккупанты атаковали Харьковскую область дронами. В результате попадания дрона в легковой автомобиль в Купянске, пострадал гражданский 64-летний мужчина.

В пгт Белый Колодец в результате обстрела FPV-дрона в транспортное средство погибли мужчина и женщина, медики из медицинского батальона "Госпитальеры". Также ранены трое гражданских, которые ехали в другой машине.

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