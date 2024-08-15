Доба на Харківщині: зранку ворог вдарив по Козачій Лопані та селу Осинове. За добу обстріляв населені пункти 4 районів. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти обстріляли Куп'янський, Богодухівський та Чугуївський райони. Зранку вдарили по Харківському району та Куп'янщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 5 ранку 15 серпня внаслідок обстрілу у селі Осиново зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури. О 7.46 ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району, горів приватний будинок.

Ввечері 14 серпня росіяни обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий, горіли 9-поверховий житловий будинок та автомобіль.

Вдень під удар ворога потрапив Богодухівський район. Внаслідок артобстрілу села Відродженівське горів приватний будинок та 2 господарчі споруди.

Зранку окупанти атакували Харківщину дронами. Внаслідок влучання дрона в легковий автомобіль у Куп'янську, постраждав цивільний 64-річний чоловік.

У смт Білий Колодязь в результаті обстрілу FPV-дрона у транспортний засіб загинули чоловік та жінка, медики з медичного батальйону "Госпітальєри". Також поранено трьох цивільних, які їхали в іншій автівці.

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