65 вибухів пролунало вночі та зранку в 10 прикордонних громадах Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів), артилерії (11 вибухів), FPV-дрона (1 вибух), здійснив авіаудари КАБ (2 вибухи).

Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух), авіаудари КАБ (2 вибухи).

Свеська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: ворог завдав ракетного удару (1 вибух), авіаудару КАБ (1 вибух).

Також читайте: Внаслідок ударів КАБами по Сумщині загинула людина, ще троє поранені

Великописарівська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).

Березівська громада: був авіаудар КАБ (2 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух).

Есманьська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: ворог вдарив з артилерії (8 вибухів).

Миропільська громада: завдано авіаударів КАБ (4 вибухи).

Також дивіться: Наслідки обстрілів Сумщини: двоє поранених, пошкоджено будинки та авто. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 13 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про запровадженння обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.