65 вибухів пролунало вночі та зранку в 10 прикордонних громадах Сумщини
Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів), артилерії (11 вибухів), FPV-дрона (1 вибух), здійснив авіаудари КАБ (2 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух), авіаудари КАБ (2 вибухи).
- Свеська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).
- Юнаківська громада: ворог завдав ракетного удару (1 вибух), авіаудару КАБ (1 вибух).
- Великописарівська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).
- Березівська громада: був авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Глухівська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух).
- Есманьська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: ворог вдарив з артилерії (8 вибухів).
- Миропільська громада: завдано авіаударів КАБ (4 вибухи).
Нагадаємо, 13 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про запровадженння обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.
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