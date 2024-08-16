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65 вибухів пролунало вночі та зранку в 10 прикордонних громадах Сумщини

Наслідки обстрілів Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів), артилерії (11 вибухів), FPV-дрона (1 вибух), здійснив авіаудари КАБ (2 вибухи).
  • Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух), авіаудари КАБ (2 вибухи).
  • Свеська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Юнаківська громада: ворог завдав ракетного удару (1 вибух), авіаудару КАБ (1 вибух).

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  • Великописарівська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Березівська громада: був авіаудар КАБ (2 вибухи).
  • Глухівська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух).
  • Есманьська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Середино-Будська громада: ворог вдарив з артилерії (8 вибухів).
  • Миропільська громада: завдано авіаударів КАБ (4 вибухи).

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Нагадаємо, 13 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про запровадженння обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.

Автор: 

обстріл (28296) Сумська область (3567)


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