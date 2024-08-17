8-річного хлопчика поранено внаслідок обстрілу міста Дружба на Сумщині

Російські війська з артилерії обстріляли місто Дружба в Сумській області: поранення дістав 8-річний хлопчик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в прокуратурі Сумщини

За даними слідства, 17 серпня 2024 року близько 10:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з артилерії обстріляв м. Дружба Шосткинського району.

"Унаслідок атаки окупантів уламками поранено 8-річного хлопчика, життю дитини загрози немає", - ідеться в повідомленні.

Читайте: Обмеження пересування громадян поблизу кордону на Сумщині пов’язане з активністю ворожих ДРГ та збільшенням обстрілів, - ОТУ "Сіверськ"

Нагадаємо, за даними МВС, станом на 16 серпня із Сумської області вже вдалося евакуювати 21 тисячу громадян. 75% населення, яке виїхало з регіону, - це діти.