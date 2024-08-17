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Новини Фото Війна
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Окупанти вдарили трьома авіабомбами по Ворожбі та Білопіллю на Сумщині, двоє поранених. ФОТОрепортаж

У суботу, 17 серпня, російські загарбники завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Ворожби та Білопілля Сумської області. Двоє осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, близько 11:30 росіяни скинули дві авіабомби на цивільну інфраструктуру Ворожби. Пошкоджень зазнали місцеве підприємство та приватні будинки.

Окупанти вдарили трьома авіабомбами по Ворожбі та Білопіллю на Сумщині, двоє поранених

Близько 11:40 ворог скинув авіабомбу на Білопілля. Унаслідок ворожого удару поранено двох осіб - чоловіка та жінку.

Окупанти вдарили трьома авіабомбами по Ворожбі та Білопіллю на Сумщині, двоє поранених

Окупанти вдарили трьома авіабомбами по Ворожбі та Білопіллю на Сумщині, двоє поранених

Пошкоджено станцію техобслуговування, автівки та приватні будинки.

Окупанти вдарили трьома авіабомбами по Ворожбі та Білопіллю на Сумщині, двоє поранених

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також: 8-річного хлопчика поранено внаслідок обстрілу міста Дружба на Сумщині

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3674)


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А мер Конотопа на днях заявив про відчуття спокою та психологічного комфорту у жителів Сумщини. Невже нап**зд""нькав?
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17.08.2024 18:00 Відповісти
Цілком можливо.
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17.08.2024 18:51 Відповісти
Спокій у Сумах? Ви серйозно? Щодня прильоти, а як не прильоти то вибухи
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17.08.2024 22:52 Відповісти
Мер Конотопа , мабуть , мав на увазі , що мешканці вже звикли ...
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17.08.2024 18:38 Відповісти
".. у повітрі відчувається подих оптимізму серед цивільного населення. З'явився душевний спокій, гарантія безпеки
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17.08.2024 19:27 Відповісти
Це Семініхін заявив ? А коли ...?
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17.08.2024 19:43 Відповісти
https://konotop.in.ua/mer-konotopa-rozpoviv-pro-situatsiyu-na-sumshhini-pislya-prorivu-zsu-na-kurshhinu/
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17.08.2024 19:53 Відповісти
Зате ми кацапам гуманітарку полонених відгодовуєм як у санаторії лікуємо цю наволоч кацапську від малого до старого без різниці якої національності треба гнати за північне коло на корм ведмедям
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17.08.2024 19:06 Відповісти
 
 