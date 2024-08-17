Окупанти вдарили трьома авіабомбами по Ворожбі та Білопіллю на Сумщині, двоє поранених. ФОТОрепортаж

У суботу, 17 серпня, російські загарбники завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Ворожби та Білопілля Сумської області. Двоє осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, близько 11:30 росіяни скинули дві авіабомби на цивільну інфраструктуру Ворожби. Пошкоджень зазнали місцеве підприємство та приватні будинки.

Близько 11:40 ворог скинув авіабомбу на Білопілля. Унаслідок ворожого удару поранено двох осіб - чоловіка та жінку.

Пошкоджено станцію техобслуговування, автівки та приватні будинки.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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