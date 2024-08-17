Окупанти вдарили трьома авіабомбами по Ворожбі та Білопіллю на Сумщині, двоє поранених. ФОТОрепортаж
У суботу, 17 серпня, російські загарбники завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Ворожби та Білопілля Сумської області. Двоє осіб зазнали поранень.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, близько 11:30 росіяни скинули дві авіабомби на цивільну інфраструктуру Ворожби. Пошкоджень зазнали місцеве підприємство та приватні будинки.
Близько 11:40 ворог скинув авіабомбу на Білопілля. Унаслідок ворожого удару поранено двох осіб - чоловіка та жінку.
Пошкоджено станцію техобслуговування, автівки та приватні будинки.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
G.I. Jane 777
показати весь коментар17.08.2024 18:00 Відповісти Мені подобається 2
Анатолій Панасюк
показати весь коментар17.08.2024 18:51 Відповісти Мені подобається 0
Оксана Фесенко #582011
показати весь коментар17.08.2024 22:52 Відповісти Мені подобається 0
✘
NNN
показати весь коментар17.08.2024 18:38 Відповісти Мені подобається 0
G.I. Jane 777
показати весь коментар17.08.2024 19:27 Відповісти Мені подобається 0
NNN
показати весь коментар17.08.2024 19:43 Відповісти Мені подобається 0
G.I. Jane 777
показати весь коментар17.08.2024 19:53 Відповісти Мені подобається 1
Sergej #591263
показати весь коментар17.08.2024 19:06 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль