На фронте за сутки зафиксировано 132 боевых столкновения, в том числе на Покровском направлении отбита 51 атака. Больше всего россияне атакуют вблизи Гродовки, - Генштаб

Начались девятьсот шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 132 боевых столкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением девяти ракет, а также 70 авиаударов, в частности, сбросил 94 КАБа. Кроме того, совершил 4698 обстрелов, из них 109 - из реактивных систем залпового огня.

Российский агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Степок, Мирополье, Малая Рыбица, Кияница, Краснополье, Липцы, Купянск-Узловой, Осиновое, Дружелюбовка, Серебрянка, Северск, Часов Яр, Дачное, Торецк, Нью-Йорк, Александрополь, Луч, Шевченково Первое, Гродовка, Михайловка, Константиновка, Угледар, Новодонецкое, Нескучное и Одрадокаменка.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 598 180 (+1230 за сутки), 8501 танк, 16 985 артсистем, 16 473 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, двум артиллерийским системам, двум средствам ПВО и трем другим важным объектам оккупантов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло двенадцати. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глушковки, Кругляковки и Андреевки. Также агрессор дважды атаковал в сторону Лозовой.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении враг совершил восемь штурмов неподалеку Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали 10 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Переездного.

Читайте: Сейчас враг самый активный на Покровском направлении - там почти треть от 75 атак за день, - Генштаб

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григорьевки и Часова Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 13 атак неподалеку Белой Горы, Северного, Железного, Нелиповки, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 атаку в районах пятнадцати различных населенных пунктов. Активно российские оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Новожеланного, Гродовки и в сторону Зеленого Поля. Самая большая концентрация вражеских атак зафиксирована вблизи Гродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 17 атак возле Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Александровки.

Обстановка на юге и севере

На Времевском направлении противник совершил одну атаку в сторону Константиновки.

Читайте: С начала суток произошло 99 боевых столкновений, 37 из них на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении зафиксирован один штурм наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма. Кроме того, нанес авиаудар по району Одрадокаменки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.

Операция в Курской области

Продолжается операция в Курской области - наши воины успешно продвигаются вперед. Российские военнослужащие, выбирая жизнь, продолжают сдаваться в плен.

В целом, по всей линии боевого соприкосновения, украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага.

Читайте: В Волчанске продолжается перегруппировка личного состава врага. В Глубоком россияне провели поиски и эвакуацию санитарных потерь, - ОТГ "Харьков"

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 12 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 65 автомобилей и 15 единиц специальной техники оккупантов.