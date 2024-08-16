С начала суток произошло 99 боевых столкновений, 37 из них на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала суток по состоянию на 22:00 на фронте произошло 99 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес пять ракетных ударов, применив семь ракет, 56 авиационных ударов - сбросил 69 КАБов, задействовал для ударов 687 дронов-камикадзе и совершил 3371 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты в течение этих суток осуществили девять атак вблизи Липцев и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили семь штурмовых действий, еще два боестолкновения продолжаются.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 87 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены танк, одна ББМ, четыре автомобиля и пять единиц спецтехники. Кроме того, значительно повреждены шесть вражеских артиллерийских систем, боевая бронированная машина, три единицы специальной техники и 4 автомобиля. Также наши воины поразили 40 блиндажей и других укрытий оккупантов.

На Купянском направлении Силами обороны зафиксировано 10 атак противника в районах Глушковки, Андреевки и Кругляковки, три из них продолжаются, ситуация контролируемая.

Боевые действия на Донетчине

Шесть раз враг атаковал на Лиманском направлении, безуспешно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Макеевка, Торское и Невское.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили семь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Переездного и Спорного.

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На Краматорском направлении состоялось три боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Часова Яра и Григорьевки. Все попытки противника потеснить наших воинов оказались тщетными.

Враг при поддержке авиации 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня захватчики атаковали позиции украинских воинов вблизи населенных пунктов Дилиевка, Пивничное, Торецк, Зализное, Нелиповка и Нью-Йорк. 10 штурмов наши защитники отразили, одна атака продолжается и сейчас.

На Покровском направлении с начала суток, в районах Пантелеймоновки, Водяного, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Гродовки, Новогродовки, Новожеланного, Птичьего и Зеленого поля, шли жесткие бои. Отражены 28 наступательных и штурмовых действий врага. Еще девять боестолкновений продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций.

Сегодняшние потери врага, предварительно, составляют 138 ликвидированных и 212 раненых оккупантов, также украинскими военнослужащими уничтожены две артиллерийские системы, 6 БпЛА, два мотоцикла, две единицы автомобильной и две - специальной техники. Кроме того, БМП, шесть автомобилей, РСЗО БМ-21 "Град" и шесть вражеских артсистем были значительно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 10 безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики сохраняют наибольшую активность возле Красногоровки и Константиновки.

На Времевском направлении произошло одно боестолкновение в направлении Константиновки.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отразили три штурма противника на наши позиции.