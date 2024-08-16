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Продвижение в Курской области РФ по некоторым направлениям составляет от 1 до 3 км, - Сырский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о текущей ситуации на фронте.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале президента, информирует Цензор.НЕТ.

Сырский сообщил Зеленскому, что продвижение в Курской области на некоторых направлениях составляет от 1 до 3 км, продолжает пополняться обменный фонд за счет пленных врагов. Вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои, ситуация контролируемая.

Главком ВСУ заверил президента, что военные подразделения всем обеспечены, система логистики работает без сбоев.

Согласно докладу, существенных изменений на восточном фронте не произошло, продолжаются тяжелые бои на Покровском и Торецком направлениях.

Читайте также: В Судже на Курщине завершен поиск и уничтожение противника, - Сырский. КАРТА

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Александр Сырский (589) Курск (1097)


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Топ комментарии
+7
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16.08.2024 20:07
+6
А на донецькому напрямку ?
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16.08.2024 19:47
+3
Это на диване все быстро а на сегодня в Кускую область брошенны резервы крторые должны были ехать на Донбасс,то есть новых резервов не будет и если будет еще один сюрприз от ВСУ то и оттуда придется перекидать войска.
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16.08.2024 20:11
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А на донецькому напрямку ?
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16.08.2024 19:47 Ответить
Якщо будеш лише скиглити.... Зроби хоча б щось небуть.
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16.08.2024 19:57 Ответить
Это на диване все быстро а на сегодня в Кускую область брошенны резервы крторые должны были ехать на Донбасс,то есть новых резервов не будет и если будет еще один сюрприз от ВСУ то и оттуда придется перекидать войска.
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16.08.2024 20:11 Ответить
У перемог-батьків багато
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16.08.2024 20:44 Ответить
Ми не Рашка, що би "на кілометри фапать"!
(тим більше у Рашки той, 6000+ цих кілометрів)
От, знищення/захоплення НЕ відновлюваних рашистських ресурсів нас набагато більше цікавлять...
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16.08.2024 19:53 Ответить
Це звичайно добре,але кинувши оком на карту,то щоб відрізати постачання Вовчанську великою трасою,то це бажано б було трасою з Дергачів до Бєлгорода наступати так і ,тоді,коли Бєлгород би був ізольований,той Шебєкіно б вже стало тилом москалям в Вовчанську.Система великих доріг рашки тут набагато менша від України,й недаремно вони на Вовчанськ поперли,бо ж трасою логістика йде.
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16.08.2024 20:07 Ответить
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16.08.2024 20:07 Ответить
А тут проблема. Зельониє тимчасовою Курщиною прикривають здачу Донбасу Кацапії. Де мирові запаси літію. Хто володіє літієм, той диктує політику.
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16.08.2024 20:37 Ответить
Щось у мене гугл не знаходить світові запаси літію на Донбасі.
Знайшов для тебе інше, і новина гарна:
Хоча літій рекомендовано для лікування депресії при біполярному розладі, докази того, що літій є дієвішим за плацебо при гострій депресії, є незадовільними;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B9_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B9_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-17 [17] атипові антипсихотичні препарати вважаються більш ефективними для лікування гострих депресивних епізодів.
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16.08.2024 20:52 Ответить
Не знаю, що в тебе за пошук ))). Мабуть на Шмарклемарафон налаштований. Там про це вже табу.

https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8+%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%96%D1%8E+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&oq=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8+%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%96%D1%8E&gs_lcrp=****************************************************************************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Запаси літію в Україні.
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16.08.2024 21:12 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240116-rf-namagayetsya-vkrasty-v-********-rodovyshhe-litiyu-de-roztashovane-ta-shho-vidomo/ РФ намагається вкрасти в України родовище літію: де розташоване та що відомо
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16.08.2024 21:14 Ответить
ВСУ уничтожили мост через Сейм в Курской области
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16.08.2024 20:40 Ответить
помітно що Сирський працює російською мовою.
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16.08.2024 21:00 Ответить
мост являлся важнейшей логистической артерией российских войск в этом районеhttps://charter97.org/ru/news/2024/8/16/607058/
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16.08.2024 23:47 Ответить
 
 