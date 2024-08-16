Продвижение в Курской области РФ по некоторым направлениям составляет от 1 до 3 км, - Сырский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о текущей ситуации на фронте.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале президента, информирует Цензор.НЕТ.

Сырский сообщил Зеленскому, что продвижение в Курской области на некоторых направлениях составляет от 1 до 3 км, продолжает пополняться обменный фонд за счет пленных врагов. Вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои, ситуация контролируемая.

Главком ВСУ заверил президента, что военные подразделения всем обеспечены, система логистики работает без сбоев.

Согласно докладу, существенных изменений на восточном фронте не произошло, продолжаются тяжелые бои на Покровском и Торецком направлениях.

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