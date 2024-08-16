Просування у Курській області РФ на деяких напрямках становить від 1 до 3 км, - Сирський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі президента, інформує Цензор.НЕТ.
Сирський повідомив Зеленському, що просування у Курській області на деяких напрямках становить від 1 до 3 км, продовжує поповнюватись обмінний фонд за рахунок полонених ворогів. Вздовж всієї лінії фронту тривають важкі бої, ситуація контрольована.
Головком ЗСУ запевнив президента, по військові підрозділи всім забезпечені, система логістики працює без збоїв.
Згідно з доповіддю, суттєвих змін на східному фронті не відбулося, тривають важкі бої на Покровському та Торецькому напрямках.
Топ коментарі
+7 Максім ХОЙ #398010
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(тим більше у Рашки той, 6000+ цих кілометрів)
От, знищення/захоплення НЕ відновлюваних рашистських ресурсів нас набагато більше цікавлять...
Знайшов для тебе інше, і новина гарна:
Хоча літій рекомендовано для лікування депресії при біполярному розладі, докази того, що літій є дієвішим за плацебо при гострій депресії, є незадовільними;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B9_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B9_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-17 [17] атипові антипсихотичні препарати вважаються більш ефективними для лікування гострих депресивних епізодів.
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8+%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%96%D1%8E+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&oq=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8+%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%96%D1%8E&gs_lcrp=****************************************************************************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Запаси літію в Україні.