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Просування у Курській області РФ на деяких напрямках становить від 1 до 3 км, - Сирський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі президента, інформує Цензор.НЕТ.

Сирський повідомив Зеленському, що просування у Курській області на деяких напрямках становить від 1 до 3 км, продовжує поповнюватись обмінний фонд за рахунок полонених ворогів. Вздовж всієї лінії фронту тривають важкі бої, ситуація контрольована.

Головком ЗСУ запевнив президента, по військові підрозділи всім забезпечені, система логістики працює без збоїв.

Згідно з доповіддю, суттєвих змін на східному фронті не відбулося, тривають важкі бої на Покровському та Торецькому напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Суджі на Курщині завершено пошук та знищення противника, - Сирський. КАРТА

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Сирський Олександр (611) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+7
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16.08.2024 20:07
+6
А на донецькому напрямку ?
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16.08.2024 19:47
+3
Это на диване все быстро а на сегодня в Кускую область брошенны резервы крторые должны были ехать на Донбасс,то есть новых резервов не будет и если будет еще один сюрприз от ВСУ то и оттуда придется перекидать войска.
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16.08.2024 20:11
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А на донецькому напрямку ?
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16.08.2024 19:47 Відповісти
Якщо будеш лише скиглити.... Зроби хоча б щось небуть.
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16.08.2024 19:57 Відповісти
Это на диване все быстро а на сегодня в Кускую область брошенны резервы крторые должны были ехать на Донбасс,то есть новых резервов не будет и если будет еще один сюрприз от ВСУ то и оттуда придется перекидать войска.
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16.08.2024 20:11 Відповісти
У перемог-батьків багато
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16.08.2024 20:44 Відповісти
Ми не Рашка, що би "на кілометри фапать"!
(тим більше у Рашки той, 6000+ цих кілометрів)
От, знищення/захоплення НЕ відновлюваних рашистських ресурсів нас набагато більше цікавлять...
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16.08.2024 19:53 Відповісти
Це звичайно добре,але кинувши оком на карту,то щоб відрізати постачання Вовчанську великою трасою,то це бажано б було трасою з Дергачів до Бєлгорода наступати так і ,тоді,коли Бєлгород би був ізольований,той Шебєкіно б вже стало тилом москалям в Вовчанську.Система великих доріг рашки тут набагато менша від України,й недаремно вони на Вовчанськ поперли,бо ж трасою логістика йде.
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16.08.2024 20:07 Відповісти
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16.08.2024 20:07 Відповісти
А тут проблема. Зельониє тимчасовою Курщиною прикривають здачу Донбасу Кацапії. Де мирові запаси літію. Хто володіє літієм, той диктує політику.
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16.08.2024 20:37 Відповісти
Щось у мене гугл не знаходить світові запаси літію на Донбасі.
Знайшов для тебе інше, і новина гарна:
Хоча літій рекомендовано для лікування депресії при біполярному розладі, докази того, що літій є дієвішим за плацебо при гострій депресії, є незадовільними;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B9_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B9_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#cite_note-17 [17] атипові антипсихотичні препарати вважаються більш ефективними для лікування гострих депресивних епізодів.
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16.08.2024 20:52 Відповісти
Не знаю, що в тебе за пошук ))). Мабуть на Шмарклемарафон налаштований. Там про це вже табу.

https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8+%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%96%D1%8E+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&oq=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8+%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%96%D1%8E&gs_lcrp=****************************************************************************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Запаси літію в Україні.
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16.08.2024 21:12 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240116-rf-namagayetsya-vkrasty-v-********-rodovyshhe-litiyu-de-roztashovane-ta-shho-vidomo/ РФ намагається вкрасти в України родовище літію: де розташоване та що відомо
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16.08.2024 21:14 Відповісти
ВСУ уничтожили мост через Сейм в Курской области
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16.08.2024 20:40 Відповісти
помітно що Сирський працює російською мовою.
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16.08.2024 21:00 Відповісти
мост являлся важнейшей логистической артерией российских войск в этом районеhttps://charter97.org/ru/news/2024/8/16/607058/
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16.08.2024 23:47 Відповісти
 
 