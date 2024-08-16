Просування у Курській області РФ на деяких напрямках становить від 1 до 3 км, - Сирський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі президента, інформує Цензор.НЕТ.

Сирський повідомив Зеленському, що просування у Курській області на деяких напрямках становить від 1 до 3 км, продовжує поповнюватись обмінний фонд за рахунок полонених ворогів. Вздовж всієї лінії фронту тривають важкі бої, ситуація контрольована.

Головком ЗСУ запевнив президента, по військові підрозділи всім забезпечені, система логістики працює без збоїв.

Згідно з доповіддю, суттєвих змін на східному фронті не відбулося, тривають важкі бої на Покровському та Торецькому напрямках.

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