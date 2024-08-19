У жителей Покровска на эвакуацию есть максимум две недели. Армия РФ подходит к городу, - ГВА

Российская армия продвигается к Покровску, учитывая ее темпы, у местного населения есть только неделя-две для эвакуации. На этой неделе могут ввести принудительную эвакуацию детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода Утро) сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

"У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в громаде остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается... Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей", - рассказал Добряк.

По его словам, примерно 60 процентов жителей выезжают из Покровска самостоятельно, собственным транспортом:

"Вчера выехало 490 человек. Из них только 135 выехали поездом. А остальные выехали своим транспортом, с вещами, с прицепом. Мы спокойно можем как минимум 1000 человек вывозить. На это есть ресурс. Лишь бы поехали", - добавил начальник МВА.

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Местные власти призывают людей уехать уже, пока это возможно еще сделать в спокойном режиме. Сейчас в Покровске работают все сервисы и службы. Но начальник ГВА прогнозирует, что уже вскоре их работу придется прекращать.

"На сегодня пока что в Покровске работает все, все сервисы, полностью. То есть, и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд, ГМС, ЦНАП. Пока что работает все. Но мы понимаем, что неделю там будет сворачиваться потихоньку", - рассказал Добряк.