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У жителей Покровска на эвакуацию есть максимум две недели. Армия РФ подходит к городу, - ГВА

покровськ

Российская армия продвигается к Покровску, учитывая ее темпы, у местного населения есть только неделя-две для эвакуации. На этой неделе могут ввести принудительную эвакуацию детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода Утро) сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

"У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в громаде остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается... Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей", - рассказал Добряк.

По его словам, примерно 60 процентов жителей выезжают из Покровска самостоятельно, собственным транспортом:

"Вчера выехало 490 человек. Из них только 135 выехали поездом. А остальные выехали своим транспортом, с вещами, с прицепом. Мы спокойно можем как минимум 1000 человек вывозить. На это есть ресурс. Лишь бы поехали", - добавил начальник МВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты подошли за 11 км к окраинам Покровска. В городе остаются более 59 тыс. жителей, - ГВА

Местные власти призывают людей уехать уже, пока это возможно еще сделать в спокойном режиме. Сейчас в Покровске работают все сервисы и службы. Но начальник ГВА прогнозирует, что уже вскоре их работу придется прекращать.

"На сегодня пока что в Покровске работает все, все сервисы, полностью. То есть, и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд, ГМС, ЦНАП. Пока что работает все. Но мы понимаем, что неделю там будет сворачиваться потихоньку", - рассказал Добряк.

Автор: 

эвакуация (2068) Донецкая область (9562) Покровск (583)


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Топ комментарии
+8
Мабуть Зелю за яечкі сильно в Омані прихватили, що воно здає українські міста..🥶
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19.08.2024 11:23
+7
Не менше пів року все "йде й йде", у той час як рашисти на захист Курщини зганяють вже охоронців аеродромів, механіків навіть з Байконура підігнали. От же "чудові резерви" в Кремля, ну точно нам "кранти"!
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19.08.2024 11:22
+6
Після Авдіівки на Донбасі пішло всьо ***** на пропасть
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19.08.2024 11:18
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Правила форума Совет форумчан
Після Авдіівки на Донбасі пішло всьо ***** на пропасть
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19.08.2024 11:18 Ответить
Не менше пів року все "йде й йде", у той час як рашисти на захист Курщини зганяють вже охоронців аеродромів, механіків навіть з Байконура підігнали. От же "чудові резерви" в Кремля, ну точно нам "кранти"!
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19.08.2024 11:22 Ответить
Біля Покровська там коксівне вугілля і поклади літію на 1 трл дол - амери підрахували
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19.08.2024 11:25 Ответить
Літіи це ******** а кокс потрібен зараз - без нього метал не виплавиш
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19.08.2024 11:32 Ответить
Ні, це одна з цілей Путіна, я вже давав посилання на BBC :
Підземні багатства України. Скільки з них захопила Росія і чому вони можуть бути втрачені назавжди
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cqv0v18x2d3o
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19.08.2024 11:40 Ответить
Шахтоуправління Покровське поки що працює на повну потужність. Щось близько семи мільйонів тонн на рік видає цінного коксівного вугілля для металургійної промисловості.
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19.08.2024 12:41 Ответить
Літій це вже минули, зараз вже графенові батареї які втричі потужніші, а японці зараз втілюють двігатєлі на воді, то єсть на водороді
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19.08.2024 11:57 Ответить
GPT answer

Перша українсько-російська війна сталася з 1654 по 1667 роки. Цей конфлікт виник через претензії Російського царства на території України, що перебували під владою Річпосполитої.
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19.08.2024 11:54 Ответить
Захопили Суджу з 5 тисячами населення, а втрачаємо Покровськ з 59 тисяч населення. Чудова Зе математика.
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19.08.2024 11:42 Ответить
цей час є в України, щоб позбутися дєрьмака та інший подолякоскот...
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19.08.2024 12:47 Ответить
Не надто оптимістичний цей начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Я розумію що коли рашисти за 11-13 км від міста й можуть його обстрілювати вже й з гаубиць, без використання РСЗО, авіації і далекобійної зброї загроза життю людей неминуча, але й казати треба саме про це і робити висновок про НЕГАЙНІСТЬ евакуації, а не розповідати про два тижня з чого можна зробити висновок що через цей час евакуація буде неможливою бо місце "захоплять" вороги! Призначають на високі посади бо зна кого котрі не вміють подавати інформацію зважено й розумно з політичної точки зору і замість цього надають приводи для паніки, а не планової евакуації!!!
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19.08.2024 11:20 Ответить
Оптимізм під час такої складної війни не доречний, зажди треба бути готовим до найгіршого сценарію і все він вірно робить, люди там військовим нідочого... будуть заважати під час оборони...
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19.08.2024 11:48 Ответить
Ти диви, мабуть тому й у США, й у Великій Британії, й у СРСР знімали комедійні фільми, складали образи "суперменів" типу капітана Америка, малювали карикатури на Гітлера....?! От саме під час війни оптимізм те що потрібно, особливо якщо для нього є підгрунтя, бо вже у цій війні в нас достатньо прикладів успіхів ЗСУ, тому я якраз не бачу приводу не бути оптимістом!
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19.08.2024 11:53 Ответить
То для тилу працює а не для міста яке вже під обстрілами артилерії і куди кожен день прилітають Каби та ракети....

Ваші серіали не захистять людей які можуть загинути...
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19.08.2024 14:15 Ответить
Я теж з донедчини з Дружківки як і у покровську зараз поливають квіти на газонах,ремонтують дороги,виділяють кошти на ремонт бомбосховищ у школах і дітсадках і всяку херню де можна сп.....гроші.А помьятаєте Кірієнка котрий перед цим керівником донецької військової адміністрацією кирував-спиз...59 мільонів грошей а його президент підвищив у посаді і приблизив до себе .я очикую від адміна чергового відключення від цензора.
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19.08.2024 12:02 Ответить
Покровськ - досить велике, важливе місто, вузлова залізнична станція, перехрестя автодоріг.......((
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19.08.2024 11:21 Ответить
І про його важливість відомо усім, тому не варто поспішати з негативом бо дуже напрошується цей рашистський виступ на Покровськ на атаку з флангів та таки котел для московських нацистів!
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19.08.2024 11:23 Ответить
Шизоїди не розуміють, що якби кацапи не лізли в наступ, а стали в глуху оборону, як пригожин казав рік назад, то вже нам прийшлося б їх штурмувати, і нести втрати...
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19.08.2024 11:27 Ответить
Мабуть Зелю за яечкі сильно в Омані прихватили, що воно здає українські міста..🥶
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19.08.2024 11:23 Ответить
В мене дуже великі клики на ЗЕзидента за його вчинки на шкоду Україні, але не думаю що він особисто керує військами тож якщо є питання то вони до військового керівництва, а це "говнокомандувач" навряд чи має вплив на ведення бойових дій, окрім загальних питань!
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19.08.2024 11:26 Ответить
Воно скрізь лізе особисто керувати, про це неодноразово казали
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19.08.2024 11:43 Ответить
Хто саме казав?! Може даш посилання аби усі пересвідчились у повазі до джерела?! Ну а у тому що бажає лізти не сумніваюсь, але не усі бажання здійснюються. Та й якби дійсно воно мало реальний вплив то карта війни виглядала б набагато гірше для українців ніж є зараз. Достатньо було того що воно наробило ДО повномасштабного нападу і наслідки цього ми відчули одразу. Отоді він дійсно безпосередньо накерував!
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19.08.2024 11:49 Ответить
Ставка, тобто Зеленський і Єрмак лізуть скрізь керувати ЗСУ по картах у "ручному режимі." Зельц кричить на генералів, тощо.
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19.08.2024 18:17 Ответить
а хто призначає цих сирських і його генштаб?вони піаряться по повній.У нмх піарщиків з 95 кварталу так і повинно бути.
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19.08.2024 12:06 Ответить
Так, він, і несе за це повну відповідальність, але безпосередньо бойовими діями не керує. Як і )(уйло (воно ж путін) особисто в окопах не сидить, ракети не запускає і саме тому УСІ московити (т.з. "роССияне") а не тільки він відповідальні за війну. Та й питання - А ХТО ЦЬОГО ЗЕзидента обрав?! Тож і відповідальні ті самі за все що він наробив та робить - БЕЗ ВИНЯТКУ?!
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19.08.2024 12:18 Ответить
Тобто вже можна бути впевненим, що стратегічна траса буде перерізана. І всього лише за 2 тижні.

А щодо біженців. То евакуюються вони хіба що в чисте поле. Тому ці заклики від ублюдської украндійської влади, яка нічого для цих людей взагалі не зробила, звучать вкрай цинічно.
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19.08.2024 11:26 Ответить
Не можна бути впевненим! Не раджу робити висновки з заяв посадовців котрі не мають ніякого досвіду, як і більшість слуг, а здатні лише на розповсюдження паніки як якісь недолугі дівчатка!
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19.08.2024 11:33 Ответить
Зуб дайош?
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19.08.2024 11:39 Ответить
▼ приблизно 38 000 (місто), 51 800 (міська територіальна громада) на 2024 рік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0 Площа 29,57 км²
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19.08.2024 11:29 Ответить
Поки на прапорі жовте не буде зверху - Україна буде програвати
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19.08.2024 12:29 Ответить
Це в Покровську мер замість укріплень рози садив, цеж предатєль, він же місто здає, чого військові очі на це закривають
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19.08.2024 11:53 Ответить
Ну, тут висловився не мер, а призначений Зеленським чи його підлеглими голова МВА! Але згоден, що ТАКИМ посадовцям треба не посади давати, а лопати, аби траншеї копати, бо тоді від них сенсу буде більше!
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19.08.2024 11:57 Ответить
Хіба це не навмисна здача zе-владою українських територій ворогу?

https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZWck13q_pEnQj26JDfs8Q-WfqRBFaHBU-i3-yTaJdzcDXqIWDddl8Ih01SYLCI1XO2w8zpyz_3ukAbtxr7HumJkZH5uSGU1T7QjBrr4cj7FF_hlMK2RLfC40PR6h44itduozVAnPd9sHSdVX5N41PO4&__tn__=-UC%2CP-R Myroslav Hai

https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZWck13q_pEnQj26JDfs8Q-WfqRBFaHBU-i3-yTaJdzcDXqIWDddl8Ih01SYLCI1XO2w8zpyz_3ukAbtxr7HumJkZH5uSGU1T7QjBrr4cj7FF_hlMK2RLfC40PR6h44itduozVAnPd9sHSdVX5N41PO4&__tn__=%2CO%2CP-R Я шокований діями нашого МО.

Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає.

Вони є. Їх благають забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно контрактів.

Цілі фури мін стоять та чекають розвантаження й відправивки на фронт.

Неодночасно чув, зокрема на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постріли та міни, а їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу, і не можу, я ж не Пригожин якийсь.

А міни є. В Україні, тисячі. Їх просто не забирають.

Замість цього змушують фури стояти в полях, бо МО гроші віддало лівим компаніям.

Ще раз. Десятки тисяч мін вже в Україні. Їх не приймають, бо гроші віддали хз куди, а тепер ці міни не проплачують та не забирають. Я шокований...
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19.08.2024 11:54 Ответить
Виталия Танчика Мирослав Гай не згадував. Він пише про чиновників міністерства оборони.
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19.08.2024 12:22 Ответить
А может быть лучше раздать остающемуся населению оружие?
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19.08.2024 12:14 Ответить
Остающееся население ждет орков, что здесь непонятного.
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19.08.2024 12:45 Ответить
Ну будут ждать с оружием. Это же лучше, чем с голыми руками.
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19.08.2024 13:01 Ответить
Та вони своїх ждуть, яка зброя. Може Вам українською зрозуміліше про донбасят.
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19.08.2024 13:06 Ответить
Не выдумывайте. Я сам с Донбасса.
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19.08.2024 13:10 Ответить
Ну да, вы все там патриоты только войну в Украину притащили жители Донбаса.
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19.08.2024 13:28 Ответить
Я бы сказал иначе: Донбасс оккупировали первым.
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19.08.2024 14:30 Ответить
Ага, а почему-то не в Сумскую область полезли а на Донбас, потому что почва была.
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19.08.2024 16:48 Ответить
Якщо покровськ паде,то металургiя та все дотичне до вугiлля матиме великi проблеми.
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19.08.2024 12:26 Ответить
Зєля буде плескати в долоні
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19.08.2024 12:31 Ответить
Турбуватись нічого. Кацапи підступають, але під контролем Найвідосніого. У нас все під контролем Найвідоснішого Контролера!
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19.08.2024 12:39 Ответить
Армія РФ підступає до міста, - МВА Джерело:
Вона що, сама підступає?
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19.08.2024 12:47 Ответить
Ні, її марсіане допомогають.
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19.08.2024 13:18 Ответить
Мається на увазі, а у цієї армії противник є? І що він робить для того щоб ця армія хоч би не так швидко "підступала"
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19.08.2024 13:34 Ответить
Є. І ця армія щодня мінусує купу орків і купу техніки. Можеш завітати до тцк, потім особисто з'їздити туди перевірити.
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19.08.2024 14:27 Ответить
Я вже старий до тцк а ще слабо вірю в сотні тисяч убитих орків і десятки тисяч одиниць знищеної бойової техніки і озброєння. Реальна картина втрат орков не така як в зведеннях ГШ (які він сам називає приблизними). Майже місяць боїв навколо мого містечка показали реально як це все відбувається.
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19.08.2024 17:01 Ответить
вересчучка буде приймати в цьому участь? Хоча, про що я? Вона там готується курських біженців приймати, мабуть їй це ближче
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19.08.2024 14:52 Ответить
Жодних ліній оборони між Авдіївкою, Торецьком, Покровськом, Красногорівкою, Карлівкою побудовано Зелепідарами не було... Гроші вкрали... Голова Донецької ОДА- начальник ВЦА Кириленко став мультімільонером і був призначений головой Антимонопольного комітету.. Навіть в Часовому Яру немає укріпленнь залитих бетоном і вкопаних під землю... До останніх днів влада в Покровську займалася не побудовою укріпленнь, а насадженням квітів-троянд, ремонтом дахів... приблизно така ж ситуація була і в Селідове, Мирнограді, Новогродівці... За це Зелепідари та їхні чинуші-крадії будуть горіти в аду..
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19.08.2024 21:03 Ответить
 
 