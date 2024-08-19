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У жителів Покровська на евакуацію є максимум два тижні. Армія РФ підступає до міста, - МВА

покровськ

Російська армія просувається до Покровська, враховуючи її темпи, у місцевого населення є лише тиждень-два для евакуації. Цього тижня можуть запровадити примусову евакуацію дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

"В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз у громаді залишаються ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей", – розповів Добряк.

За його словами, приблизно 60 відсотків жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом:

"Вчора виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з причепом. Ми спокійно можемо як мінімум 1000 людей вивозити. На це є ресурс. Аби поїхали", - додав начальник МВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти підійшли за 11 км до околиць Покровська. У місті залишаються понад 59 тис. жителів, - МВА

Місцева влада закликає людей виїхати вже, поки це можливо ще зробити у спокійному режимі. Наразі у Покровську працюють усі сервіси та служби. Але начальник МВА прогнозує, що вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти.

"На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку", – розповів Добряк.

Автор: 

евакуація (2308) Донецька область (8374) Покровськ (614)


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Топ коментарі
+8
Мабуть Зелю за яечкі сильно в Омані прихватили, що воно здає українські міста..🥶
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19.08.2024 11:23
+7
Не менше пів року все "йде й йде", у той час як рашисти на захист Курщини зганяють вже охоронців аеродромів, механіків навіть з Байконура підігнали. От же "чудові резерви" в Кремля, ну точно нам "кранти"!
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19.08.2024 11:22
+6
Після Авдіівки на Донбасі пішло всьо ***** на пропасть
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19.08.2024 11:18
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Після Авдіівки на Донбасі пішло всьо ***** на пропасть
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19.08.2024 11:18 Відповісти
Не менше пів року все "йде й йде", у той час як рашисти на захист Курщини зганяють вже охоронців аеродромів, механіків навіть з Байконура підігнали. От же "чудові резерви" в Кремля, ну точно нам "кранти"!
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19.08.2024 11:22 Відповісти
Біля Покровська там коксівне вугілля і поклади літію на 1 трл дол - амери підрахували
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19.08.2024 11:25 Відповісти
Літіи це ******** а кокс потрібен зараз - без нього метал не виплавиш
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19.08.2024 11:32 Відповісти
Ні, це одна з цілей Путіна, я вже давав посилання на BBC :
Підземні багатства України. Скільки з них захопила Росія і чому вони можуть бути втрачені назавжди
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cqv0v18x2d3o
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19.08.2024 11:40 Відповісти
Шахтоуправління Покровське поки що працює на повну потужність. Щось близько семи мільйонів тонн на рік видає цінного коксівного вугілля для металургійної промисловості.
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19.08.2024 12:41 Відповісти
Літій це вже минули, зараз вже графенові батареї які втричі потужніші, а японці зараз втілюють двігатєлі на воді, то єсть на водороді
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19.08.2024 11:57 Відповісти
GPT answer

Перша українсько-російська війна сталася з 1654 по 1667 роки. Цей конфлікт виник через претензії Російського царства на території України, що перебували під владою Річпосполитої.
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19.08.2024 11:54 Відповісти
Захопили Суджу з 5 тисячами населення, а втрачаємо Покровськ з 59 тисяч населення. Чудова Зе математика.
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19.08.2024 11:42 Відповісти
цей час є в України, щоб позбутися дєрьмака та інший подолякоскот...
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19.08.2024 12:47 Відповісти
Не надто оптимістичний цей начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Я розумію що коли рашисти за 11-13 км від міста й можуть його обстрілювати вже й з гаубиць, без використання РСЗО, авіації і далекобійної зброї загроза життю людей неминуча, але й казати треба саме про це і робити висновок про НЕГАЙНІСТЬ евакуації, а не розповідати про два тижня з чого можна зробити висновок що через цей час евакуація буде неможливою бо місце "захоплять" вороги! Призначають на високі посади бо зна кого котрі не вміють подавати інформацію зважено й розумно з політичної точки зору і замість цього надають приводи для паніки, а не планової евакуації!!!
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19.08.2024 11:20 Відповісти
Оптимізм під час такої складної війни не доречний, зажди треба бути готовим до найгіршого сценарію і все він вірно робить, люди там військовим нідочого... будуть заважати під час оборони...
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19.08.2024 11:48 Відповісти
Ти диви, мабуть тому й у США, й у Великій Британії, й у СРСР знімали комедійні фільми, складали образи "суперменів" типу капітана Америка, малювали карикатури на Гітлера....?! От саме під час війни оптимізм те що потрібно, особливо якщо для нього є підгрунтя, бо вже у цій війні в нас достатньо прикладів успіхів ЗСУ, тому я якраз не бачу приводу не бути оптимістом!
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19.08.2024 11:53 Відповісти
То для тилу працює а не для міста яке вже під обстрілами артилерії і куди кожен день прилітають Каби та ракети....

Ваші серіали не захистять людей які можуть загинути...
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19.08.2024 14:15 Відповісти
Я теж з донедчини з Дружківки як і у покровську зараз поливають квіти на газонах,ремонтують дороги,виділяють кошти на ремонт бомбосховищ у школах і дітсадках і всяку херню де можна сп.....гроші.А помьятаєте Кірієнка котрий перед цим керівником донецької військової адміністрацією кирував-спиз...59 мільонів грошей а його президент підвищив у посаді і приблизив до себе .я очикую від адміна чергового відключення від цензора.
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19.08.2024 12:02 Відповісти
Покровськ - досить велике, важливе місто, вузлова залізнична станція, перехрестя автодоріг.......((
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19.08.2024 11:21 Відповісти
І про його важливість відомо усім, тому не варто поспішати з негативом бо дуже напрошується цей рашистський виступ на Покровськ на атаку з флангів та таки котел для московських нацистів!
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19.08.2024 11:23 Відповісти
Шизоїди не розуміють, що якби кацапи не лізли в наступ, а стали в глуху оборону, як пригожин казав рік назад, то вже нам прийшлося б їх штурмувати, і нести втрати...
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19.08.2024 11:27 Відповісти
Мабуть Зелю за яечкі сильно в Омані прихватили, що воно здає українські міста..🥶
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19.08.2024 11:23 Відповісти
В мене дуже великі клики на ЗЕзидента за його вчинки на шкоду Україні, але не думаю що він особисто керує військами тож якщо є питання то вони до військового керівництва, а це "говнокомандувач" навряд чи має вплив на ведення бойових дій, окрім загальних питань!
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19.08.2024 11:26 Відповісти
Воно скрізь лізе особисто керувати, про це неодноразово казали
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19.08.2024 11:43 Відповісти
Хто саме казав?! Може даш посилання аби усі пересвідчились у повазі до джерела?! Ну а у тому що бажає лізти не сумніваюсь, але не усі бажання здійснюються. Та й якби дійсно воно мало реальний вплив то карта війни виглядала б набагато гірше для українців ніж є зараз. Достатньо було того що воно наробило ДО повномасштабного нападу і наслідки цього ми відчули одразу. Отоді він дійсно безпосередньо накерував!
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19.08.2024 11:49 Відповісти
Ставка, тобто Зеленський і Єрмак лізуть скрізь керувати ЗСУ по картах у "ручному режимі." Зельц кричить на генералів, тощо.
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19.08.2024 18:17 Відповісти
а хто призначає цих сирських і його генштаб?вони піаряться по повній.У нмх піарщиків з 95 кварталу так і повинно бути.
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19.08.2024 12:06 Відповісти
Так, він, і несе за це повну відповідальність, але безпосередньо бойовими діями не керує. Як і )(уйло (воно ж путін) особисто в окопах не сидить, ракети не запускає і саме тому УСІ московити (т.з. "роССияне") а не тільки він відповідальні за війну. Та й питання - А ХТО ЦЬОГО ЗЕзидента обрав?! Тож і відповідальні ті самі за все що він наробив та робить - БЕЗ ВИНЯТКУ?!
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19.08.2024 12:18 Відповісти
Тобто вже можна бути впевненим, що стратегічна траса буде перерізана. І всього лише за 2 тижні.

А щодо біженців. То евакуюються вони хіба що в чисте поле. Тому ці заклики від ублюдської украндійської влади, яка нічого для цих людей взагалі не зробила, звучать вкрай цинічно.
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19.08.2024 11:26 Відповісти
Не можна бути впевненим! Не раджу робити висновки з заяв посадовців котрі не мають ніякого досвіду, як і більшість слуг, а здатні лише на розповсюдження паніки як якісь недолугі дівчатка!
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19.08.2024 11:33 Відповісти
Зуб дайош?
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19.08.2024 11:39 Відповісти
▼ приблизно 38 000 (місто), 51 800 (міська територіальна громада) на 2024 рік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0 Площа 29,57 км²
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19.08.2024 11:29 Відповісти
Поки на прапорі жовте не буде зверху - Україна буде програвати
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19.08.2024 12:29 Відповісти
Це в Покровську мер замість укріплень рози садив, цеж предатєль, він же місто здає, чого військові очі на це закривають
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19.08.2024 11:53 Відповісти
Ну, тут висловився не мер, а призначений Зеленським чи його підлеглими голова МВА! Але згоден, що ТАКИМ посадовцям треба не посади давати, а лопати, аби траншеї копати, бо тоді від них сенсу буде більше!
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19.08.2024 11:57 Відповісти
Хіба це не навмисна здача zе-владою українських територій ворогу?

https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZWck13q_pEnQj26JDfs8Q-WfqRBFaHBU-i3-yTaJdzcDXqIWDddl8Ih01SYLCI1XO2w8zpyz_3ukAbtxr7HumJkZH5uSGU1T7QjBrr4cj7FF_hlMK2RLfC40PR6h44itduozVAnPd9sHSdVX5N41PO4&__tn__=-UC%2CP-R Myroslav Hai

https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZWck13q_pEnQj26JDfs8Q-WfqRBFaHBU-i3-yTaJdzcDXqIWDddl8Ih01SYLCI1XO2w8zpyz_3ukAbtxr7HumJkZH5uSGU1T7QjBrr4cj7FF_hlMK2RLfC40PR6h44itduozVAnPd9sHSdVX5N41PO4&__tn__=%2CO%2CP-R Я шокований діями нашого МО.

Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає.

Вони є. Їх благають забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно контрактів.

Цілі фури мін стоять та чекають розвантаження й відправивки на фронт.

Неодночасно чув, зокрема на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постріли та міни, а їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу, і не можу, я ж не Пригожин якийсь.

А міни є. В Україні, тисячі. Їх просто не забирають.

Замість цього змушують фури стояти в полях, бо МО гроші віддало лівим компаніям.

Ще раз. Десятки тисяч мін вже в Україні. Їх не приймають, бо гроші віддали хз куди, а тепер ці міни не проплачують та не забирають. Я шокований...
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19.08.2024 11:54 Відповісти
Виталия Танчика Мирослав Гай не згадував. Він пише про чиновників міністерства оборони.
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19.08.2024 12:22 Відповісти
А может быть лучше раздать остающемуся населению оружие?
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19.08.2024 12:14 Відповісти
Остающееся население ждет орков, что здесь непонятного.
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19.08.2024 12:45 Відповісти
Ну будут ждать с оружием. Это же лучше, чем с голыми руками.
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19.08.2024 13:01 Відповісти
Та вони своїх ждуть, яка зброя. Може Вам українською зрозуміліше про донбасят.
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19.08.2024 13:06 Відповісти
Не выдумывайте. Я сам с Донбасса.
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19.08.2024 13:10 Відповісти
Ну да, вы все там патриоты только войну в Украину притащили жители Донбаса.
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19.08.2024 13:28 Відповісти
Я бы сказал иначе: Донбасс оккупировали первым.
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19.08.2024 14:30 Відповісти
Ага, а почему-то не в Сумскую область полезли а на Донбас, потому что почва была.
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19.08.2024 16:48 Відповісти
Якщо покровськ паде,то металургiя та все дотичне до вугiлля матиме великi проблеми.
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19.08.2024 12:26 Відповісти
Зєля буде плескати в долоні
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19.08.2024 12:31 Відповісти
Турбуватись нічого. Кацапи підступають, але під контролем Найвідосніого. У нас все під контролем Найвідоснішого Контролера!
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19.08.2024 12:39 Відповісти
Армія РФ підступає до міста, - МВА Джерело:
Вона що, сама підступає?
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19.08.2024 12:47 Відповісти
Ні, її марсіане допомогають.
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19.08.2024 13:18 Відповісти
Мається на увазі, а у цієї армії противник є? І що він робить для того щоб ця армія хоч би не так швидко "підступала"
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19.08.2024 13:34 Відповісти
Є. І ця армія щодня мінусує купу орків і купу техніки. Можеш завітати до тцк, потім особисто з'їздити туди перевірити.
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19.08.2024 14:27 Відповісти
Я вже старий до тцк а ще слабо вірю в сотні тисяч убитих орків і десятки тисяч одиниць знищеної бойової техніки і озброєння. Реальна картина втрат орков не така як в зведеннях ГШ (які він сам називає приблизними). Майже місяць боїв навколо мого містечка показали реально як це все відбувається.
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19.08.2024 17:01 Відповісти
вересчучка буде приймати в цьому участь? Хоча, про що я? Вона там готується курських біженців приймати, мабуть їй це ближче
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19.08.2024 14:52 Відповісти
Жодних ліній оборони між Авдіївкою, Торецьком, Покровськом, Красногорівкою, Карлівкою побудовано Зелепідарами не було... Гроші вкрали... Голова Донецької ОДА- начальник ВЦА Кириленко став мультімільонером і був призначений головой Антимонопольного комітету.. Навіть в Часовому Яру немає укріпленнь залитих бетоном і вкопаних під землю... До останніх днів влада в Покровську займалася не побудовою укріпленнь, а насадженням квітів-троянд, ремонтом дахів... приблизно така ж ситуація була і в Селідове, Мирнограді, Новогродівці... За це Зелепідари та їхні чинуші-крадії будуть горіти в аду..
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19.08.2024 21:03 Відповісти
 
 