У жителів Покровська на евакуацію є максимум два тижні. Армія РФ підступає до міста, - МВА
Російська армія просувається до Покровська, враховуючи її темпи, у місцевого населення є лише тиждень-два для евакуації. Цього тижня можуть запровадити примусову евакуацію дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.
"В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз у громаді залишаються ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей", – розповів Добряк.
За його словами, приблизно 60 відсотків жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом:
"Вчора виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з причепом. Ми спокійно можемо як мінімум 1000 людей вивозити. На це є ресурс. Аби поїхали", - додав начальник МВА.
Місцева влада закликає людей виїхати вже, поки це можливо ще зробити у спокійному режимі. Наразі у Покровську працюють усі сервіси та служби. Але начальник МВА прогнозує, що вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти.
"На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку", – розповів Добряк.
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Ваші серіали не захистять людей які можуть загинути...
А щодо біженців. То евакуюються вони хіба що в чисте поле. Тому ці заклики від ублюдської украндійської влади, яка нічого для цих людей взагалі не зробила, звучать вкрай цинічно.
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Підрозділи просять міни та постріли, бо їх критично не вистачає.
Вони є. Їх благають забрати постачальники, просто забрати та оплатити згідно контрактів.
Цілі фури мін стоять та чекають розвантаження й відправивки на фронт.
Неодночасно чув, зокрема на нарадах та селекторах, що підрозділи просять постріли та міни, а їх видають мізерно. Кількість навіть називати не хочу, і не можу, я ж не Пригожин якийсь.
А міни є. В Україні, тисячі. Їх просто не забирають.
Замість цього змушують фури стояти в полях, бо МО гроші віддало лівим компаніям.
Ще раз. Десятки тисяч мін вже в Україні. Їх не приймають, бо гроші віддали хз куди, а тепер ці міни не проплачують та не забирають. Я шокований...
Вона що, сама підступає?