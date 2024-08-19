У жителів Покровська на евакуацію є максимум два тижні. Армія РФ підступає до міста, - МВА

Російська армія просувається до Покровська, враховуючи її темпи, у місцевого населення є лише тиждень-два для евакуації. Цього тижня можуть запровадити примусову евакуацію дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

"В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз у громаді залишаються ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей", – розповів Добряк.

За його словами, приблизно 60 відсотків жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом:

"Вчора виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з причепом. Ми спокійно можемо як мінімум 1000 людей вивозити. На це є ресурс. Аби поїхали", - додав начальник МВА.

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Місцева влада закликає людей виїхати вже, поки це можливо ще зробити у спокійному режимі. Наразі у Покровську працюють усі сервіси та служби. Але начальник МВА прогнозує, що вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти.

"На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку", – розповів Добряк.