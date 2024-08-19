Росія не відводить свої війська з Покровського напрямку попри ситуацію у Курській області, - пресофіцер 14 бригади НГУ "Червона калина" Коваль
Російські військові не перекидають сили з Покровського напрямку у Курську область.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) розповів пресофіцер 14 бригади НГУ "Червона Калина", підполковник Микола Коваль.
"Скажу чесно і відверто, вони не збираються звідси, з цього напрямку забирати і перекидати свої війська. Покровський напрямок продовжує бути найгарячішим через те, що жива сила противника постійно проводить штурми – і попри втрати, і попри те, що ми все робимо для того, щоб ворог не просунувся і не прорвав нашу лінію оборони. Все одно ворог… його дуже багато, і він лізе, і лізе", – каже Коваль.
Він додав, що навряд чи метою Курської операції було відволікання російських військ саме з Покровського напрямку.
"Я б сказав так, що хибна думка про те, що відкрили той фронт, надіючись на те, що вони з Покровського напрямку заберуть туди. Це не для цього робилося, я так вважаю. Тому нехай хлопці роблять свою роботу і поповнюють обмінний фонд. А ми робимо свою тут роботу. І все покаже час", – розповів Коваль.
Нагадаємо, начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив, що з огляду на темпи, якими просувається армія РФ до Покровська, у місцевого населення є лише тиждень-два для евакуації. Цього тижня можуть запровадити примусову евакуацію дітей.
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Кацапські воєнкриси вже давно ниють про те що м'ясорубка на Донбасі недоцільна , що вони ціною величезних втрат захоплюють лише випалену до тла землю і більш нічого , але їм вже на другий день швиденько затикають рота .
Але я вважаю що невдовзі кацапні все ж нравіцца - нє нравіцца , але прийдеться перетягувати в Курськ підрозділи регулярної армії з під Покровська .
Ще трішки повпираються і почнуть перекидати .
У вас немає виходу , русняві .!
Про нас можна сказати те ж саме. Чи "ета другоє" і "іпсо"?
З перших двух авантюр в Белгородській області не зроуміли. що Путін війска відводити не буде. Стратегі 95 квартальні.