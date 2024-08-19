Росія не відводить свої війська з Покровського напрямку попри ситуацію у Курській області, - пресофіцер 14 бригади НГУ "Червона калина" Коваль

Російські військові не перекидають сили з Покровського напрямку у Курську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) розповів пресофіцер 14 бригади НГУ "Червона Калина", підполковник Микола Коваль.

"Скажу чесно і відверто, вони не збираються звідси, з цього напрямку забирати і перекидати свої війська. Покровський напрямок продовжує бути найгарячішим через те, що жива сила противника постійно проводить штурми – і попри втрати, і попри те, що ми все робимо для того, щоб ворог не просунувся і не прорвав нашу лінію оборони. Все одно ворог… його дуже багато, і він лізе, і лізе", – каже Коваль.

Він додав, що навряд чи метою Курської операції було відволікання російських військ саме з Покровського напрямку.

"Я б сказав так, що хибна думка про те, що відкрили той фронт, надіючись на те, що вони з Покровського напрямку заберуть туди. Це не для цього робилося, я так вважаю. Тому нехай хлопці роблять свою роботу і поповнюють обмінний фонд. А ми робимо свою тут роботу. І все покаже час", – розповів Коваль.

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Нагадаємо, начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив, що з огляду на темпи, якими просувається армія РФ до Покровська, у місцевого населення є лише тиждень-два для евакуації. Цього тижня можуть запровадити примусову евакуацію дітей.