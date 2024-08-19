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Новини
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Росія не відводить свої війська з Покровського напрямку попри ситуацію у Курській області, - пресофіцер 14 бригади НГУ "Червона калина" Коваль

На Харківщині ЗСУ напрямку уразили три склади з боєприпасами та 12 бліндажів окупантів

Російські військові не перекидають сили з Покровського напрямку у Курську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода Ранок) розповів пресофіцер 14 бригади НГУ "Червона Калина", підполковник Микола Коваль.

"Скажу чесно і відверто, вони не збираються звідси, з цього напрямку забирати і перекидати свої війська. Покровський напрямок продовжує бути найгарячішим через те, що жива сила противника постійно проводить штурми – і попри втрати, і попри те, що ми все робимо для того, щоб ворог не просунувся і не прорвав нашу лінію оборони. Все одно ворог… його дуже багато, і він лізе, і лізе", – каже Коваль.

Він додав, що навряд чи метою Курської операції було відволікання російських військ саме з Покровського напрямку.

"Я б сказав так, що хибна думка про те, що відкрили той фронт, надіючись на те, що вони з Покровського напрямку заберуть туди. Це не для цього робилося, я так вважаю. Тому нехай хлопці роблять свою роботу і поповнюють обмінний фонд. А ми робимо свою тут роботу. І все покаже час", – розповів Коваль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти підійшли за 11 км до околиць Покровська. У місті залишаються понад 59 тис. жителів, - МВА

Нагадаємо, начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк  повідомив, що з огляду на темпи, якими просувається армія РФ до Покровська, у місцевого населення є лише тиждень-два для евакуації. Цього тижня можуть запровадити примусову евакуацію дітей.

Автор: 

обстріл (28303) Донецька область (8374) Національна гвардія (1522) Покровськ (614)


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Топ коментарі
+5
Потужна авантюра.
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19.08.2024 12:14
+4
Але на Курщині просування ЗСУ вже добряче сповільнилось, в той час як на Донбасі просування русні значно пришвидшилось. Магія?
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19.08.2024 13:32
+2
Чому "авантюра"?
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19.08.2024 12:44
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Потужна авантюра.
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19.08.2024 12:14 Відповісти
Чому "авантюра"?
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19.08.2024 12:44 Відповісти
У росії ще багато резервів. Один з них - строковики.
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19.08.2024 12:43 Відповісти
І який це "чудовий" резерв ми пересвідчились по Курщині, де ці самі строковики у більшості надають перевагу здачі у полон ніж супротиву! Ну а те що залучають і охорону аеродромів та авіаційних механіків, та навіть з Байконуру охоронців хавозять, каже про "несчісленність" резервів в рашистів!
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19.08.2024 13:01 Відповісти
Але на Курщині просування ЗСУ вже добряче сповільнилось, в той час як на Донбасі просування русні значно пришвидшилось. Магія?
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19.08.2024 13:32 Відповісти
А у ВСУ в составе сплошные ветераны АТО, с 10 годами боевого опыта каждый? Мобилизованный летом солдат ВСУ от срочника РФ не особо отличается. Так он ещё и на своей земле.
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19.08.2024 18:18 Відповісти
Офіцер сказав щось що ставило б під сумнів доцільність входу ЗСУ у Курщину? НІ! Він щось сказав про те що це "послабить" позиції ЗСУ на Донбасі?! НІ! А висловлювання про те, що це "авантюра" належать в першу чергу кремлівській пропаганді котра саме такий погляд на дії ЗСУ і розповсюджує. Тож будь хто, хто несе подібне словам Скабєєвої, Соловьйова, Захарової ... далі є або недолугі що ведуться на московські наративи, або відверті колаборанти та кремлеботи, що й треба було довести!
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19.08.2024 12:59 Відповісти
Коли після піврічного піару про наступ на Півдні показали які там вже є укріплення, я написав, що тоді краще піти шляхом Сагайдачного - прямо на Москву, через незахищені і зомлілі від "вялічія" землі. Мене захейтили. Наступ на Південь не заладився. Зато тепер Курськ став ОК. Але втрачено 1,5 року. Та й Курськ тепер, то більше не про наступ, а про "обмінний фонд". Вставимо один одному ножа і побачимо, хто помре раніше. Пока це бачиться так. Сподіваюсь, що я помиляюсь, і є щє якісь феєричні ходи у запасі нашого командування.
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19.08.2024 13:10 Відповісти
Це означає що ***** й.бнувся остаточно .. Для нього захопити якісь руїни десь на Донбасі - пріоритетніше ніж звільнити свою територію . Схоже на якусь агонію , і він вже не розуміє що робить.
Кацапські воєнкриси вже давно ниють про те що м'ясорубка на Донбасі недоцільна , що вони ціною величезних втрат захоплюють лише випалену до тла землю і більш нічого , але їм вже на другий день швиденько затикають рота .
Але я вважаю що невдовзі кацапні все ж нравіцца - нє нравіцца , але прийдеться перетягувати в Курськ підрозділи регулярної армії з під Покровська .
Ще трішки повпираються і почнуть перекидати .
У вас немає виходу , русняві .!
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19.08.2024 14:19 Відповісти
"Для нього захопити якісь руїни десь на Донбасі - пріоритетніше ніж звільнити свою територію"

Про нас можна сказати те ж саме. Чи "ета другоє" і "іпсо"?
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19.08.2024 15:32 Відповісти
Не можна . Патамушо - ета зовсім - другоє .
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19.08.2024 18:22 Відповісти
Путін! Відведі війська!
З перших двух авантюр в Белгородській області не зроуміли. що Путін війска відводити не буде. Стратегі 95 квартальні.
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19.08.2024 15:13 Відповісти
 
 