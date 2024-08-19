У Покровській громаді розпочали примусову евакуацію дітей: наразі їх майже 4 тисячі

У Донецькій області ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з Покровської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Тут досі живе понад 53 тисячі людей, у тому числі майже 4 тисячі дітей, але за останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини і на це слід реагувати належним чином", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС. Евакуювати дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками будуть з міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.

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"Безпека дітей - це відповідальність дорослих. Коли наші міста опиняються в зоні досяжності фактично будь-якої ворожої зброї, рішення про евакуацію - необхідне і неминуче", - наголосив Філашкін.

Нагадаємо, начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив, що з огляду на темпи, якими просувається армія РФ до Покровська, у місцевого населення є лише тиждень-два для евакуації. Цього тижня можуть запровадити примусову евакуацію дітей.