У Покровській громаді розпочали примусову евакуацію дітей: наразі їх майже 4 тисячі
У Донецькій області ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з Покровської громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Тут досі живе понад 53 тисячі людей, у тому числі майже 4 тисячі дітей, але за останній час фронт підійшов занадто близько до Покровщини і на це слід реагувати належним чином", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС. Евакуювати дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками будуть з міст Покровськ і Родинське, сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.
"Безпека дітей - це відповідальність дорослих. Коли наші міста опиняються в зоні досяжності фактично будь-якої ворожої зброї, рішення про евакуацію - необхідне і неминуче", - наголосив Філашкін.
Нагадаємо, начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив, що з огляду на темпи, якими просувається армія РФ до Покровська, у місцевого населення є лише тиждень-два для евакуації. Цього тижня можуть запровадити примусову евакуацію дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І ніхто не хоче допомогти армії з окопами? Достатньо набрати чи найняти 1000 людей на 2 дні - перерили б усе самі за тиждень.
В Києві чи Львові я собі не уявляю такої ситуації.