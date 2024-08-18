Рашисты второй раз за день ударили по Мирнограду на Донетчине, погиб мужчина

Днем 18 августа российские захватчики обстреляли Мирноград Донецкой области. Город второй раз за сутки попал под вражеский артиллерийский обстрел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Снаряд попал рядом с автомобилем, в результате чего погиб 44-летний мужчина.

"Повреждены 6 частных домов. Россия несет смерть и разрушения! Эвакуация спасает жизни", - добавил глава ОГА.

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Ранее сообщалось, что утром 18 августа российские военные обстреляли Мирноград Донецкой области из артиллерии.