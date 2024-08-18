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Рашисты второй раз за день ударили по Мирнограду на Донетчине, погиб мужчина

Окупанти обстріляли Мирноград на Донеччині 18 серпня

Днем 18 августа российские захватчики обстреляли Мирноград Донецкой области. Город второй раз за сутки попал под вражеский артиллерийский обстрел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Снаряд попал рядом с автомобилем, в результате чего погиб 44-летний мужчина.

"Повреждены 6 частных домов. Россия несет смерть и разрушения! Эвакуация спасает жизни", - добавил глава ОГА.

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Ранее сообщалось, что утром 18 августа российские военные обстреляли Мирноград Донецкой области из артиллерии.

Автор: 

обстрел (26975) Донецкая область (9557) Мирноград (48)


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Ворог просувається все глибше і глибше по території України, а деякі прям сцяться від радості, що +100 полонених в Курській області, яка нам нафіг не всралась...
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18.08.2024 16:01 Ответить
То чого ти тоді сцисся на дівані??? Ноги в руки ті пистуй в воєнкомат!!
А якщо тобі за 60-т, то стули ПЕЛЬКУ та не СКЫГЛЫ
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18.08.2024 16:20 Ответить
Так написав, наче мені не ***** на твою думку)
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18.08.2024 16:22 Ответить
 
 