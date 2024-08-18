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Рашисти вдруге за день вдарили по Мирнограду на Донеччині, загинув чоловік

Окупанти обстріляли Мирноград на Донеччині 18 серпня

Удень 18 серпня російські загарбники обстріляли Мирноград Донецької області. Місто вдруге за добу потрапило під ворожий артилерійський обстріл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Снаряд влучив поруч із автомобілем, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік.

"Пошкоджені 6 приватних будинків. Росія несе смерть і руйнування! Евакуація рятує життя", - додав очільник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мирнограді та Селидовому на Донеччині посилено комендантську годину, - ОВА

Раніше повідомлялося, що зранку 18 серпня російські військові обстріляли Мирноград Донецької області з артилерії.

Автор: 

обстріл (28303) Донецька область (8374) Мирноград (49)


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Ворог просувається все глибше і глибше по території України, а деякі прям сцяться від радості, що +100 полонених в Курській області, яка нам нафіг не всралась...
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18.08.2024 16:01 Відповісти
То чого ти тоді сцисся на дівані??? Ноги в руки ті пистуй в воєнкомат!!
А якщо тобі за 60-т, то стули ПЕЛЬКУ та не СКЫГЛЫ
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18.08.2024 16:20 Відповісти
Так написав, наче мені не ***** на твою думку)
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18.08.2024 16:22 Відповісти
 
 