Рашисти вдруге за день вдарили по Мирнограду на Донеччині, загинув чоловік
Удень 18 серпня російські загарбники обстріляли Мирноград Донецької області. Місто вдруге за добу потрапило під ворожий артилерійський обстріл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Снаряд влучив поруч із автомобілем, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік.
"Пошкоджені 6 приватних будинків. Росія несе смерть і руйнування! Евакуація рятує життя", - додав очільник ОВА.
Раніше повідомлялося, що зранку 18 серпня російські військові обстріляли Мирноград Донецької області з артилерії.
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А якщо тобі за 60-т, то стули ПЕЛЬКУ та не СКЫГЛЫ