Зранку ворог вдарив по Мирнограду на Донеччині, загинула жінка

Зранку 18 серпня російські військові обстріляли Мирноград Донецької області з артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни поцілили у приватний будинок.

"Загинула жінка 1941 року народження, поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки", - зазначив Філашкін.

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