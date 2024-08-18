Зранку ворог вдарив по Мирнограду на Донеччині, загинула жінка
Зранку 18 серпня російські військові обстріляли Мирноград Донецької області з артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни поцілили у приватний будинок.
"Загинула жінка 1941 року народження, поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки", - зазначив Філашкін.
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