Утром враг ударил по Мирнограду на Донетчине, погибла женщина

Утром 18 августа российские военные обстреляли Мирноград Донецкой области из артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Россияне попали в частный дом.

"Погибла женщина 1941 года рождения, ранена 56-летняя женщина. Повреждены 3 дома", - отметил Филашкин.

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