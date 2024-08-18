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Утром враг ударил по Мирнограду на Донетчине, погибла женщина

Мирноград

Утром 18 августа российские военные обстреляли Мирноград Донецкой области из артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Россияне попали в частный дом.

"Погибла женщина 1941 года рождения, ранена 56-летняя женщина. Повреждены 3 дома", - отметил Филашкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: погибли жители Мирнограда и Торецка, еще восемь человек получили ранения

Автор: 

обстрел (26975) Донецкая область (9557) Мирноград (48)


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